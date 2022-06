El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, denunció este martes que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “pactó un ajuste” con las organizaciones sociales.

El dirigente de La Cámpora aseguró que esto se vio, sobre todo, con la “desaparición mágica” del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una “política interesante y exitosa”, para pasar a los planes de Potenciar Trabajo, que tienen una “discrecionalidad cuestionable”.

“En materia de qué se puede hacer en la economía, tuvimos una política interesante que fue el IFE. Pero de repente hay una percepción de que salíamos de la pandemia y que la inflación iba a ser del 30 por ciento, cosas que no pasaron, y desapareció mágicamente”, expresó Larroque.

Pero aclaró: “Pero desapareció y crecieron los Potenciar Trabajo. Entonces sí hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y un sector de las organizaciones que se benefició aumentando los planes para administrar. Privamos a la sociedad de una política de ingreso exitosa por una con una dosis de discrecionalidad cuestionable”.

Para Larroque “hay muchos movimientos sociales, pero a veces se identifica a un sector”. “Lo que decimos es que la clave es que el Estado gobierne la economía y genere oportunidades para el conjunto de la sociedad. Resignarnos a que hay una economía paralela es un error. Defendemos la economía popular y social en términos de autoorganizarse. Puedo entender eso de un gobierno neoliberal como el macrista. Pero nosotros no podemos dejar a la deriva a inmensos sectores de la sociedad”, dijo.

La declaración se da después del pedido que realizó Cristina Kirchner para que el Estado recupere el control, la auditoría y la transparencia en la aplicación de las políticas sociales. Sin nombrarlos, las críticas de la vicepresidenta apuntaron contra el Movimiento Evita que conducen Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, dos funcionarios del gobierno cercanos a Alberto Fernández.

"El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas (...) El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. Porque a mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo”, dijo.

“No escuchar a Cristina es suicida”

Por otro lado, Larroque elogió la exposición de la vicepresidenta en la CTA y aclaró que “no escucharla es suicida”. “Es un discurso completo. Material de estudio. Hay muchos conceptos que tienen que ver con tratar de salir de una situación muy compleja que nos toca atravesar”, señaló el hombre cercano a Máximo Kirchner.

“Hay que tener un buen diagnóstico para acertar las medias. Hay que tener coraje para tomar las medidas que requiere el contexto. Fue un error en estos dos años pensar que Cristina era un problema y no aprovecharla", insistió.

En este sentido, remarcó que es "enriquecedor" escuchar habla a la vicepresidenta. "No lo veo en términos de internas. Tenemos que salir de esta cuestión que viene desde el segundo gobierno de Cristina. La idea de que no puede. Que no le da. Pedir su jubilación. Para mi es suicida no escucharla”, dijo en declaraciones a Radio 10.

Además, renovó sus críticas al interior del Frente de Todos: “Hay un sector del gabinete que permanentemente quiere llevar al Presidente a una tensión con Cristina. Estamos pagando las consecuencias de esas operaciones. Pero hay que plantear una agenda por la positiva. Con ideas claras. Nadie tiene la verdad revelada. Pero tenemos que dar los debates y tener el coraje de tomar las decisiones que haya que tomar”.