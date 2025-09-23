La Scaloneta es solo un episodio de la vida de Lionel Sebastián Scaloni. Un instante eterno que involucra el cariño de millones de argentinos. Pero su vida en Pujato cuenta la historia del chico que de a poco inició su vínculo con el fútbol.

Las 522 páginas de su nueva biografía recorren anécdotas familiares, frustraciones y victorias deportivas. Entre esas hojas se desprende su fanatismo por un club. Un amor que le trasladó su abuelo y que compartía con su hermano.

"Con Mauro -su hermano- nos hicimos de Boca por mi abuelo Deolindo". La confesión ratifica el rumor que ya recorría al entrenador y que ahora pasó a ser un "facto".

Dentro de esa pasión, puntualiza su fanatismo por un jugador en particular: "Mi ídolo de chico era Blas Giunta". Según explicó: "Yo corría y metía como loco, toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía".

Scaloni y la Bomboneras

"Estuve en la Bombonera cuando Boca fue campeón en el '92", recuerda dentro del relato de ese vínculo futbolístico y familiar.

"Mi papá nos llevaba a la cancha de Boca, mas allá de que él era de River, porque nos veía felices. Nos metíamos de colados por un amigo de mi viejo. Nos hacían pasar por la puerta de la popular del Riachuelo", continuía.

La biografía, además, repasa su carrera como futbolista, que comenzó en Newell's y lo llevó por Estudiantes, Deportivo La Coruña y West Ham, hasta su retiro en Atalanta.

También hace foco en su paso por la Selección Argentina, la Sub 20, la Mayor y la gloria en Qatar '22.

"No es un libro para hablar de mí, sino para compartir lo que viví y repasar todo lo que nos trajo hasta acá”, afirma.

La biografía ya está disponible y cuesta $28.000.