El jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, denunció este martes que “hay algunos empresarios bastante inescrupulosos que sobrefacturan importaciones, subfacturan exportaciones y tienen precios de transferencias desacoplados del mercado con sus casas matrices buscando salvoconductos para fugar dinero”.

Tras el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Kirchner donde advirtió que en el país existe un “festival de importaciones”, el funcionario pidió cuidar las reservas del Banco Central para evitar devaluaciones del peso que se trasladen a los precios y repercutan en la inflación.

“En rigor, estos mecanismos de fuga no son legales, pero lo hacen aparecer de esa manera. La vicepresidenta está señalando eso. Por eso hay que tener más controles y un monitoreo más detallado de una situación que no nos permite acumular reservas mientras tenemos exportaciones récord”, añadió Bianco por AM750.

“La vicepresidenta ató este diagnóstico al origen de la inflación, dando evidencias de que no es un problema que tiene que ver con la emisión monetaria, el déficit fiscal, o algún eventual exceso de demanda, sino que hay dos cuestiones fundamentales: el fuerte endeudamiento del Gobierno de Macri que impide fortalecer la reserva, juntamente por la fuga; y la concentración de algunos sectores que fijan precios desmedidos”, explicó.

Por este motivo, Bianco señaló que el Gobierno debe fortalecer las reservas. Aseguró: “Si somos capaces de eso, impedimos que haya un ritmo de devaluación mayor, que sabemos que golpea inmediatamente sobre los precios”.

Qué dijo Cristina Kirchner

En su discurso de este lunes, la vicepresidenta aseguró que “no es que no haya dólares, o que la economía argentina no los produzca”. “La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF”.

“Festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Creo que debemos pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior. Porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones; AFIP, con la Aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones”, añadió.

Y apuntó: “El Banco Central obviamente, esto tiene que ser articulado lo cual no estaría sucediendo. ¿Y por qué no estaría sucediendo? En Argentina 600 empresas explican el 75% de las importaciones, y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. Quiere decir que no es tan difícil controlar esto y además se deben dar estrategias”.