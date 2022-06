No duró más de 35 minutos la declaración de Marilyn Vera González, la joven de 23 años imputada junto a su pareja, Julio César Bibbó, por el crimen de Martín Mora Negretti, apuñalado el domingo pasado durante una discusión en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. La mujer intentó desligarse de cualquier responsabilidad y aseguró que solo trató de calmar la situación.

Ante el fiscal Leandro Arévalo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Mar del Plata, la joven se declaró inocente y dijo que "no tuvo nada que ver" con el asesinato de Mora Negretti, asesinado de un cuchillazo en la zona de la clavícula que le seccionó una arteria que va directo a los pulmones.

Vera González declaró ante la Justicia que ella solamente bajó del departamento "porque su esposo y los chicos bajaron y no quería que se desmadre o que pasara algo". Acusada de ser coautora del asesinato, insistió en que ella "no atacó nadie" y que no llevaba cuchillos encima. "Yo no tuve nada que ver", reiteró ante el fiscal Arévalo, informó el portal 0223 de la ciudad balnearia.

Por otro lado, la abogada defensora de la joven, Noelia Agüero, aseguró: "Las imágenes de las cámaras la muestran a ella como que viene de atrás, arengando la situación, pero ella explicó que era para que esto no se desmadre". Y justificó: “Ella bajó porque vio que su pareja estaba muy nerviosa, con sus sobrinos menores de edad, y trató de que todo se calmara”.

La abogada también planteó una sucesión de los hechos según lo que dijo su defendida: "Los chicos estaban tirando bolsas de agua, y los de abajo empezaron a gritar y a gritar, y así se armó una discusión. Y su marido (Julio César Bibbó) bajó para defender a sus sobrinos".

Sin embargo, durante la indagatoria, se le mostraron las filmaciones de cámaras de seguridad donde se la vería con un cuchillo en la mano. La abogada argumentó que: "En el susto, ella le sacó los cuchillos a los chicos para que esto no pase a mayores".

Tras su declaración, la Fiscalía le notificó a Vera González que estaba imputada como coautora de los delitos de "homicidio" y "homicidio en tentativa" y fue trasladada al destacamento femenino de la cárcel de Batán.

En tanto, su pareja, Julio César Bibbó, será indagado este miércoles como presunto autor material del homicidio de Mora Negretti y la tentativa en perjuicio del amigo de la víctima, quien resultó herido en el mismo hecho,

Cómo fue el asesinato

El crimen ocurrió a la 1.50 de este domingo en las calles Sarmiento y Rawson, donde la víctima, un amigo y sus respectivas parejas esperaban un colectivo luego de festejar el cumpleaños de Mora Negretti en una cervecería.

Mientras aguardaban, desde un departamento del séptimo piso de un edificio les arrojaron agua y una bolsa de hielo, lo que generó una fuerte discusión entre los jóvenes: Enseguida, quienes se encontraban en el departamento bajaron con cuchillos y los atacaron.

Entre ellos había tres menores que quedaron a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia, que por tener 13 y 14 años fueron declarados inimputables. En un primer momento, se había señalado que eran los autores del ataque, pero lo negaron ante las autoridades y señalaron a Bibbó y su pareja.

Mora Negretti recibió una puñalada fatal en la espalda y murió luego en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Si bien era oriundo de esa ciudad, residía en Buenos Aires y había ido a Mar del Plata por el fin de semana largo.