Distintos referentes del Frente de Todos salieron a respaldar el discurso que pronunció Cristina Fernández de Kirchner en el plenario de la CTA de los Trabajadores, destacaron pasajes de su alocución, defendieron la postura de abrir el debate interno para buscar soluciones a la crisis heredada del macrismo y ratificaron que la coalición de Gobierno “no se rompe”. En tanto, desde la alianza opositora de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar duramente a CFK desde las redes sociales.

“Son los cuatro vivos que siguen haciendo sus negocios con la fluctuación del dólar, con las importaciones, con las exportaciones”, dijo el dirigente sindical de los canillitas, Omar Plaini, en coincidencia con lo expresado por Cristina Kirchner. “El Ejecutivo tiene que entender que con un Estado que articule no alcanza, porque hay una cultura de evasión, de especulación y de concentración de los grandes empresarios”, agregó el dirigente que integra la CGT y que participó del plenario de la CTA en Avellaneda.

En declaraciones a la AM 990, Plaini agregó que “ella (por CFK) había planteado que había que alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones, y como eso no sucedió perdimos 4 millones de votantes”, continuó Plaini en referencia al resultado de las legislativas de 2021. “Los neoliberales atacan a las organizaciones sindicales porque son de carácter permanente, por eso no puede ser que nos quedemos parados en la coyuntura y no ataquemos las cosas. Queremos continuar en 2023, no se romperá el Frente y cada uno tendrá que bancarse la discusión que se tenga que bancar”, destacó el también senador por la provincia de Buenos Aires.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, también se pronunció en el mismo sentido que CFK. "Hay que transformar la realidad, no administrar lo que dejó el macrismo y llevar adelante políticas que permitan mejorar los salarios, esquemas tributarios diferentes", dijo el dirigente docente en declaraciones a radio La Patriada.

Entre esas iniciativas, mencionó una reforma tributaria para que "paguen menos los pequeños y medianos productores y aquellos que ganan millones de dólares aporten lo que tienen que aportar" y también una "empresa nacional de alimentos que pueda regular" el precio final al consumidor. "Se debe enfrentar a los formadores de precios con la ley de desabastecimiento" y no permitir "la manera escandalosa en la que se manejan con la fuga de capitales y la especulación", sostuvo el dirigente antes de referirse a la situación de la cerealera Vicentin: lamentó que no se lograra explicar a la sociedad que la firma "no era de un inmigrante al que se le quería expropiar la empresa, sino de un grupo económico que especulaba y estafó al país, fugó más de 14 millones de dólares de un préstamo del Banco Nación y por eso hay una causa judicial".

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que compartió el escenario con CFK en el plenario de la CTA, también valoró las palabras de la vicepresidenta: "Lo más importante es el cierre de Cristina. Es que dejó en claro que la unidad del FdT no se rompe. Alberto (Fernández) tiene coincidencias muy fuertes de lo que piensa la vicepresidenta porque sus dichos aportan el debate y genera una claridad hacia el adentro de la coalición", afirmó el ministro en declaraciones a El Destape Radio.

“El discurso de Cristina fue impecable”, sumó el titular de ATE Capital, Daniel Catalano y se refirió a las palabras de la vicepresidente sobre el rol del Estado: “el Estado argentino es uno de los más chicos”, dijo Catalano y destacó que “lo que pasa es que existe una utilización del discurso de la derecha en base a la desaparición del Estado”. “La derecha necesita que haya una tercerización de todas las funciones del Estado porque son los dueños de las empresas”, afirmó el dirigente estatal en declaraciones a FM La Patriada.



Sobre la situación económica, Catalano consideró que “el poder adquisitivo no puede estar detrás de la inflación” y planteó que “en la Argentina hay dólares, lo que tenemos que ver es que no se los fuguen” y que aquellos que “tienen que pagar los impuestos, los paguen”. En clave política, el secretario de ATE Capital también coincidió con Cristina Kirchner al aseverar que “el Frente de Todos no se rompe”.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de la agrupación La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, también afirmó que "no está en discusión la unidad" del Frente de Todos, sino "cómo darle contenido, sentido y una dirección o una velocidad (al gobierno) que esté a tono con las necesidades del pueblo".

"En el Gobierno hay una vocación de encontrar un objetivo en común con todas las fuerzas que integran el FdT. No nos vamos a desarmar porque tenemos la vocación de trabajar en conjunto para encontrar alternativas frente al pensamiento de la derecha argentina. Queremos mejorar la situación del pueblo argentino", señaló Aníbal Fernández en declaraciones a CNN Radio al referirse al discurso de CFK. El ministro de Seguridad Fernández afirmó que la Argentina "tiene la necesidad de seguir creciendo" y evaluó que para poder importar "hay que tener dólares", al referirse a otro tramo de la alocución de CFK referido al endeudamiento contraído por el gobierno de Macri.

Desde la alianza macrista, en cambio, salieron a fustigar el discurso de Cristina en las redes sociales y mostrarse como alternativa de Gobierno en 2023. "Llama la atención lo de @CFKArgentina. Si tiene todas las soluciones para nuestro país, no se entiende qué hizo durante los más de 14 años que destruyeron la economía y todo lo que tocaron", ironizó el senador de la UCR Alfredo Cornejo.



"Su Inflación, su deuda. ¡Hágase cargo, vicepresidenta! Usted es parte de la fórmula que hundió al país en la peor de las crisis: la de 47 millones de argentinos que sienten la desesperanza de no tener ningún futuro. Pero sepa algo: nosotros vamos a cambiar este desastre", tuiteó la presidenta del PRO Patricia Bullrich.



En tanto, el radical Mario Negri tampoco pudo ocultar su adicción a pronunciarse en Twitter: "Para Cristina Kirchner la política económica se reduce a llevar el déficit fiscal hasta donde aguanten la emisión y el endeudamiento en pesos antes de las elecciones y que después al ajuste lo haga otro. Eso hizo antes y eso es lo que quieren hacer ahora. No se les cae otra idea", dijo el jefe de la bancada del radicalismo en Diputados. "Evaden la realidad. Evaden bajar el gasto. Evaden bajar impuestos. Evaden un plan económico", sumó su par del bloque macrista, Cristian Ritondo.