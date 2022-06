Como cada vez que habla, el discurso de Cristina Kirchner en la CTA sigue dando tela para cortar. El lunes pasado la vicepresidenta denunció que en Argentina "hay un festival de importaciones" y pidió mejorar la articulación entre el Banco Central, la AFIP y la Aduaca para que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones.

Sin bien la vicepresidenta no mencionó a ningún sector productivo en particular, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González, aclaró que en las Pymes no existe "tal festival", y sin embargo el Banco Central limitó su capacidad para importar.

"Las pymes no tienen la capacidad ni la intención sobre stockearse o especular. Eso no está en nuestro gen", dijo González en comunicación con AM750. A continuación el representante de las pymes dijo que para el Estado es "muy fácil" poder discernir o controlar las importaciones de cada empresa. "Con el número de Cuit automáticamente ya saben cuánto se factura, cuánto compra y todas las actividades que las Pymes se llevan adelante", explicó.

Administración de importaciones

En otro pasaje de la entrevista González se refirió a los topes fijados para la autización de operaciones de importación, que tienen un techo del 5 por ciento de la facturación del 2021 y de un 70 por ciento del 2020 y sostuvo que la resolución del Banco Central perjudica a las pymes.

"¿Cuántas pymes pudieron importar en el 2020 cuando la gran mayoría estábamos cerradas? Los que importaron no eran las pymes. La línea por la cual nos están midiendo es incierta, más teniendo en cuenta que en el 2021 hubo una recuperación industrial en argentina con relación a lo que venía sucediendo se necesitan mas insumos", manifestó.

Luego González contó que está situación fue tratada en la reunión que la CAME tuvo este miercoles con el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. "A Scioli e pedimos que tenga una mirada y certera con relación a todo el empresariado pyme que necesita los insumos para poder funcionar. Necesitamos de esas importaciones para poder seguir adelante", completó.