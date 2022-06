Michael J. Fox, actor y protagonista de exitosas películas como la saga “Volver al futuro”, recibirá un Oscar honorífico por su trayectoria y su lucha contra el Parkinson, junto a otras figuras destacadas de Hollywood, por sus "contribuciones indelebles al cine y al mundo en general”.

La ceremonia de premiación será el próximo 19 de noviembre en Los Ángeles, y los otros premiados serán los directores Peter Weir y Euzhan Palcy y la compositora Diane Warren.

A través de un comunicado, desde la Academia de Hollywood destacaron la carrera de Fox, de 61 años, que recibió varios premios entre los que se destacan "cinco premios Emmy, cuatro Globos de Oro, un Grammy, dos premios Screen Actors Guild, un premio People's Choice y el premio GQ Man of the Year".

Y su lucha contra el Parkinson, enfermedad con la que fue diagnosticado en la década del 90, y el trabajo que hizo desde entonces por mejorar la vida de quienes la padecen, como cuando lanzó la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson, en el 2000, "que ahora es la principal organización de Parkinson en el mundo".

Fox es, además, autor de cuatro libros que fueron bestsellers del New York Times: Hombre afortunado, siempre mirando hacia arriba, Algo divertido sucedió en el camino hacia el futuro y No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad. Y su vida es el tema de un documental del cineasta ganador del Oscar Davis Guggenheim, que actualmente se encuentra en producción.



En lo que respecta al mundo del entretenimiento, saltó a la fama interpretando a Alex P. Keaton en la comedia "Family Ties". Sus exitosas películas incluyen "Volver al futuro", "El secreto de mi éxito", "Bajas de guerra", "Doc Hollywood" y "El presidente estadounidense". Regresó a la televisión en su galardonado papel principal en "Spin City", y tuvo apariciones en series como "Rescue Me", "The Good Wife" y "Curb Your Enthusiasm".

"La incansable defensa de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox junto con su optimismo ilimitado ejemplifica el impacto de una persona en cambiar el futuro de millones. Euzhan Palcy es un cineasta pionero cuya importancia revolucionaria en el cine internacional está cimentada en la historia del cine. La música y las letras de Diane Warren han aumentado el impacto emocional de innumerables películas e inspirado a generaciones de artistas musicales. Peter Weir es un director de habilidad y maestría consumadas cuyo trabajo nos recuerda el poder del cine para revelar la gama completa de la experiencia humana”, expresó el presidente de la Academia, David Rubin, en un comunicado.