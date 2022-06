La Corte de Delaware en los Estados Unidos falló este miércoles a favor de YPF en una causa judicial contra la subsidiaria Maxus Energy Corporation, a raíz de una denuncia por contaminación del río Passaic, en el Estado de Nueva Jersey, de hace más de 40 años.



Según dio a conocer la empresa, la Justicia determinó que ante la falta elementos suficientes para resolver en la etapa sumaria, el caso deberá ir a juicio, como había pedido YPF que argumenta no tener responsabilidad con el episodio de contaminación.



"Si bien la compañía sostiene que no fue ni podría ser considerada como alter ego de Maxus, esta decisión del juez representa un paso importante en la defensa de los intereses de la compañía en este caso", señaló la empresa a la agencia Telam. "YPF continuará la defensa de sus intereses en este juicio, sobre el cual considera que no tiene responsabilidad", aseguraron.

De acuerdo a la especulación de algunas consultoras, de esta manera, tanto YPF como Repsol evitan el pago de US$712 millones y la responsabilidad de daños ambientales por US$14.000 millones.

La demanda por daños ecológicos

Cuando YPF compró Maxus, en 1995 con la intención de expandirse en Estados Unidos, entre los activos de la subsidiaria ya estaba el juicio pora raíz de sus actividades sobre el río Passaic y zonas aledañas.

La causa, impulsada por quienes se consideran damnificados de la contaminación, se aceleró en los últimos años y se llegó a plantear un pago por US$ 14.000 millones en concepto de reparación que debería desembolsar la compañía argentina.

En junio de 2016, YPF puso en marcha en Estados Unidos el proceso de quiebra o concurso preventivo de la subsidiaria Maxus Energy Corporation, que preveía el pago de US$ 193 millones, en ese momento, destinados a resolver eventuales reclamos por las operaciones llevadas a cabo por la compañía en Delaware.



Los activos de Maxus representaban menos del 1% de la producción y reservas de la petrolera argentina. Por lo que, en ese momento, el pasivo ambiental de Maxus se consideró que "no tendría un efecto adverso sobre los resultados operativos consolidados de YPF o su situación financiera”.