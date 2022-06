En las efemérides del 23 de junio sobresalen estos hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y el mundo:

1889. Nace Anna Ajmátova

Nace Anna Ajmátova, una de las principales poetas rusas del siglo XX. Su primer marido fue fusilado en 1921, acusado de conspirar contra la Revolución, y su segundo esposo fue deportado a un campo por el estalinismo, donde murió. Su hijo fue enviado a Siberia y sufrió la prohibición de su obra. La poesía de Ajmátova cruzó las fronteras de la URSS y fue reconocida en países como Italia y Gran Bretaña. Su obra poética incluye Réquiem, La tarde, La bandada blanca, Sauce y Trianón ruso. Falleció en 1966.



1927. Nace Bob Fosse

Bob Fosse nace en Chicago. Actor, bailarín, coreógrafo y director, su debut tras las cámaras llegó en 1969 con Sweet Charity, basada en Las noches de Cabiria, de Federico Fellini. Su retrato del Berlín previo al ascenso del nazismo que es Cabaret le valió el Oscar al mejor director en 1972. Ese mismo año ganó el Tony en teatro por Pippin y el Emmy por el especial de TV Liza with a Z, que protagonizó Liza Minnelli, la estrella de Cabaret. Así, obtuvo la Triple Corona (Oscar, Tony y Emmy), algo que nadie ha vuelto a lograr en un mismo año. Su carrera como director de cine siguió con Lenny, film biográfico sobre Lenny Bruce, y All That Jazz, que ganó Cannes. Murió en 1987.

1959. Muere Boris Vian

Boris Vian muere en París a los 39 años. Fue novelista, dramaturgo, periodista, traductor y músico, además de graduarse en ingeniería. Su carrera literaria comenzó en 1946 con la publicación de Escupiré sobre vuestra tumba, bajo el seudónimo de Vernon Sullivan. Con ese alias escribió otras tres novelas. Firmó varias novelas con su nombre verdadero, la más conocida es La hierba roja. Escribió cuatro obras de teatro y frecuentó a músicos de jazz como Miles Davis y Charlie Parker. Su canción “El desertor” se convirtió en un alegato contra el militarismo.

1968. La tragedia de la Puerta 12

Se produce la tragedia de la Puerta 12 en la cancha de River. El hecho más dramático jamás ocurrido en un estadio en el país sucede a la salida de un 0 a 0 entre River y Boca. Los hinchas xeneizes que avanzaban por la Puerta 12, una de las vías de acceso y egreso a las tribunas, se amontonan: no había una salida abierta. La avalancha humana provoca 71 muertes y 113 heridos. La AFA y los clubes armaron un fondo colectivo para resarcir a las víctimas y no prosperó una causa judicial que procesó a dos directivos de River. El club debió indemnizar a los dos únicos damnificados que entablaron querella.

1972. Nace Zinedine Zidane

En Marsella nace Zinedine Zidane. Hijo de emigrantes argelinos, brilló en el Cannes y en el Girondins de Burdeos antes de irse a la Juventus. Allí se mantuvo hasta 2001. En el medio, conquistó el Mundial de 1998 con su selección, en condición de local, y la Eurocopa de 2000. Llegó al Real Madrid, donde jugó hasta su retiro, y con una volea marcó el gol que le dio a su equipo la Copa de Europa. Anunció que disputaba la Copa del Mundo en Alemania 2006 y se retiraba. Jugó un torneo brillante y llegó a la final, que Francia perdió con Italia por penales. En ese partido fue expulsado por agredir de un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi. Como entrenador del Real Madrid ganó dos ligas españolas y tres Champions al hilo.

2016. El Brexit

Se desencadena el Brexit. Los británicos votan en el referéndum sobre la continuidad o no del Reino Unido en la Unión Europea. Al contrario de lo que se pensaba, gana la opción por abandonar el bloque, con el 51,9 por ciento de los sufragios. El resultado provoca un terremoto político. El primer ministro David Cameron, que había hecho campaña por quedarse, decide renunciar. Lo sucede Theresa May, hasta entonces ministra del Interior, y entusiasta de la separación. El referéndum fue una concesión de Cameron a los euroescépticos del Partido Conservador, que con su victoria abren un debate jurídico sin precedentes sobre la salida de Europa, que recién consigue el sucesor de May, Boris Johnson, el 31 de enero de 2020.

Además, es el Día Internacional del Síndrome de Dravet, el Día Olímpico, el Día Internacional de las Viudas, y el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.