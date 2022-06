Matías Ezequiel Chirino tenía 22 años y un enorme sueño: poder ejercer la carrera militar. Sin embargo, la madrugada del domingo 19 de junio lo encontraron muerto en el Grupo de Artillería N° 3 del Ejército Argentino, cerca de la capital de Corrientes.

Según las primeras hipótesis, el joven fue recibido por sus compañeros y superiores con una fiesta particular en la que no se sabe exactamente qué ocurrió. La autopsia preliminar arrojó que Matías murió ahogado en su propio vómito, en estado de ebriedad. Su cuerpo no presentaba lesiones.

La novia del joven, Valentina, dio declaraciones en el noticiero Telenueve Central y allí explicó que habló con él horas antes de su muerte. "Estaba ocupado comprando la carne para el asado y la bebida. Me dijo que estaba nervioso por la noche", lamentó.



"No me lo mencionó lo del rito, pero la camada de él que se recibió y se juntaban siempre decían que se debía pagar un derecho de piso. Sabía que se le venía algo, pero no de tal magnitud", afirmó la joven. Y agregó que "se lo trataba con un tono de desprecio, lo que no había era respeto".