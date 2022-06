El Gobierno argentino solicitó este jueves a Reino Unido, durante la Sesión Especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llevada a cabo en Nueva York, que "no le tenga miedo a la paz" y que retome las negociaciones sobre la soberanía argentina en Malvinas, dejando atrás "su ejercicio de potencia colonial".

"Es hora ya de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía con la República Argentina, que no le tenga miedo a la paz", expresó el canciller Santiago Cafiero, al recordar que "Malvinas no es solo una causa nacional, sino una causa mundial", dado que "alrededor del mundo existen todavía 17 situaciones coloniales pendientes de solución, de las cuales 10 involucran al Reino Unido".

Los argumentos argentinos en su reclamo de soberanía

Los argumentos que respaldan la posición de la Argentina "son conocidos", indicó Cafiero, "porque hace 189 años que los repetimos". Argentina, continuó el funcionario, "heredó los derechos de España en 1810 y luego de ello las Malvinas estuvieron presentes en las constantes acciones de los gobiernos argentinos en ejercicio de sus derechos de soberanía que se consolidó con el establecimiento de la Comandancia político y militar en 1829".

A diferencia de Argentina, "la posición británica ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se contradice con su conducta del pasado", denunció Cafiero. Reino Unido, recordó en ese sentido, "pasó de rechazar las negociaciones a aceptarlas en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 2065 de la Asamblea General de 1965 para luego finalmente volver a rechazarlas".

A partir de 1966, y durante 16 años, "ambas partes negociaron para alcanzar una solución diplomática a la disputa, tal como corresponde a dos miembros responsables de la comunidad internacional comprometidos con el orden internacional, basado en el derecho internacional, de resolver sus controversias por medios pacíficos", señaló el funcionario.

Sin embargo, una vez interrumpidas las negociaciones bilaterales sobre la soberanía, "el Reino Unido cambió su posición: desde entonces condiciona la reanudación de las negociaciones al consentimiento de los habitantes de las islas", haciendo "caso omiso" a lo establecido por la Asamblea General e ignorando que allí "no hay un pueblo sujeto a la subyugación, dominación o explotación colonial" sino que, por el contrario, "la composición de la población de las islas es el resultado de la colonización iniciada por el Reino Unido en 1833 que procuró por todos los medios preservar el carácter británico de esa población".

En consecuencia, sostuvo el canciller, "el derecho a la libre determinación no resulta aplicable a la cuestión de las Islas Malvinas". En cambio, explicó Cafiero, "sí debe respetarse la integridad territorial de la Argentina, que fue quebrantada en el acto de fuerza británico de 1833, nunca consentido por el gobierno argentino".

Foto: Cancillería

"Las victorias militares no otorgan derechos"

Y agregó, en ese marco, que "las victorias militares no otorgan derechos" y que, por lo tanto, "el conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y Reino Unido, que continúa hoy pendiente de resolución". Esto, subrayó Cafiero, "no lo dice solo la Argentina, sino que fue reconocido por la Asamblea General y fue plasmado en la resolución 37/9 en la que reiteró la vigencia de las resoluciones que se habían adoptado en 1965 y solicitó a las partes a que reanudaran las negociaciones de soberanía".

En 1982, el país estaba siendo gobernado por una junta militar "ilegal e ilegítima que actuó de espaldas al pueblo argentino y se apartó del compromiso nacional de Argentina con el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales".

"¿Hay Estados habilitados a incumplir la Carta de la ONU?"

Desde 1983, con la reanudación de la democracia, "la Argentina se ha consolidado como un país democrático con todos los esfuerzos por resolver la disputa por soberanía", expresó Cafiero en la Sesión Especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de este jueves.

Y preguntó a los presentes, para resaltar la injusticia del conflicto, "¿Hay democracias que valen más que otras? ¿Hay Estados habilitados a incumplir la Carta de la ONU y no leímos la letra chica?". La comunidad internacional, propuso Cafiero en ese sentido, "debe actuar o será cómplice de la doble moral, de aquellos que son promotores del multilateralismo en tierra ajena".

"Hoy, más que nunca, son visibles las posiciones. Para Reino Unido, Malvinas es dominación, especulación y oportunismo. Para mi, para nuestro país, es soberanía, justicia y dolor por nuestros caídos", concluyó el canciller argentino, quien solicitó al "Comité Especial que una vez más exprese de manera clara y firme su convicción de que no hay más lugar para colonialismo en el siglo XXI".