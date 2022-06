► JUEVES 23

Francisca Valenzuela en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Abducidos en La Tangente, Honduras 5317. A las 20.

Martín Elizalde en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.

Daniel Drexler en Café Berlín, Avenida San Martín 6656. A las 20.30.

Raskoski Hot Club (a las 20) y Luis Salinas (a las 22.30) en Bebop Club, Uriarte 1658.

Inés Cuello en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 19.

Julián Oroz en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.

Mica Racciatti en Casa Temple, Costa Rica 4677. A las 19.



► VIERNES 24

Babasónicos en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Juan Ingaramo en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. A las 21.

Fantasmagoria en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 23.

Orquesta Típica La Vidú en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Micro TDH en Groove, Avenida Santa Fe 4389. A las 19.

Diego Frenkel en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 19.

That Kid Is You en el Centro Cultural Otra Historia, Estomba 851. A las 22.

Juan Grumberg en el Kif Bar Club, Avenida Córdoba 5600. A las 20.30.

Elizabeth Karayekok (a las 20), Hernán Jacinto Trío (a las 22.30) y Facundo Juncos y Trío Clase Única (a la medianoche) en Bebop Club, Uriarte 1658.

Claudio Kleiman y la Banda de Sonido en Teatro El Fino Jazz Club, Paraná 673. A las 21.

Rafael Asioli en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760. A las 21.

Chuke en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.



Malambo Ska y Kato en el Club de la Música, Alberti 4449, Villa Ballester. A las 21.

Diego Frías en el Teatro Seminario, Mitre 451, Escobar. A las 21.

La Vuela Puerca en el Estadio Atenas, Avenida 13 nº 1259, La Plata. A las 21.

Lujo Mc, Underdann, Mustafá Yoda, Emanuel Gabotto y David Tokar con la Orquesta Escuela Berisso en el Teatro Victoria, Montevideo entre 12 y 13, Berisso. A las 17.

Mike Feraldi en Franklin 47, Franklin y Casalins, Chascomús. A las 21.

Estelares en La Sala de las Artes, Suipacha y Güemes, Rosario. A las 20.

► SÁBADO 25

Babasónicos en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Sofía Viola en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 19.

Malena Villa en Camping, Avenida del Libertador 999. A las 17.

Boom Boom Kid en Niceto Lado B, Humboldt 1358. A las 19.

Román El Original, El Chili Fernández, Daniel Agostini, Escuchá y DJ Pipo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A la medianoche.

Airbag en el Estadio Luna Park, Eduardo Madero 470. A las 21.

Todos Tenemos Problemas, Paparush, Todo y Los Jueves Rock en Fiesta La Pachanga, Alimme, Virrey Olaguer y Feliu 3117. A las 20.

Kabaret Elektro Pank en Feliza, Avenida Córdoba 3271. A las 23.30.

Pablo Duquez en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.

Mica Racciatti en El Newbery, Newbery 3597. A las 21.



Guerra Santa, Martyria, Darf Of Song, FurtivaMente y Capitán Voyage en el ATM Fest Zona Oeste, La Cúpula Bar Rock, Perón 2687, San Justo. A las 20.

JAF en el Teatro Ópera, Calle 58 nº 770, La Plata. A las 20.

1000 Odios y Parabellum en El Club, Córdoba 2253, Mar del Plata. A las 20.30.

La Vela Puerca en Club Unión y Progreso, Quintana 450, Tandil. A las 21.

► DOMINGO 26

Telescopios en Camping, Avenida del Libertador 999. A las 17.

Airbag en el Estadio Luna Park, Eduardo Madero 470. A las 21.

Mariana Cincunegui (a las 16) y André Mehmari (a las 20) en Bebop Club, Uriarte 1658.

► LUNES 27

La Bomba De Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

► MARTES 28

Amal en Sala Siranush, Armenia 1353. A las 20.30.

Iván Buraschi Bernasconi 4ET en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Melina Moguilevsky, Hernán Jacinto, Fernando Moreno y Flavio Romero en Billie Club de Jazz, Teatro El Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. A las 20.30.

Cabeza de Elefante en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551. A las 20.30.

► MIÉRCOLES 29

Maia Mónaco en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. A las 21.

Flores Negras (a las 20) y Gabriel Grätzer & Big Tequilas (a las 22.30) en Bebop Club, Uriarte 1658.

Babasónicos en el Salón Metropolitano, Alto Rosario Shopping, Junín 501, Rosario. A las 20.

Kapanga en el Teatro 3 de Febrero, Avenida 25 de Junio 54, Paraná. A las 20.