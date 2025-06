El fallo en la causa Vialidad y la inminente detención de Cristina Fernández de Kirchner plantea distintas hipótesis entre los principales consultores políticos y expertos en campañas electorales. La mayoría sostiene que lo que se viene es una unificación del peronismo, dejando de lado las internas, y poniendo como eje de las elecciones que se vienen la alternativa Milei sí, Milei no. Hay otros consultores que no dan por hecha la movida unitaria del peronismo y ven una posibilidad de que las internas continúen, dificultando el choque con el gobierno libertario. La mayoría de los especialistas en campañas electorales creen que para La Libertad Avanza (LLA) la detención de Cristina es un dolor de cabeza. Pensaban polarizar con una demonizada expresidenta y ahora corren el riesgo que se debata la crisis socio-económica, el endeudamiento y una crisis que todos ven imparable.

Estos son los diagnósticos de los consultores:

Obliga a buscar acuerdos

“La ratificación de la condena -analiza Federico Aurelio, de ARESCO- reanima al peronismo a buscar acuerdos. Eso va a tener una primera definición que es la conformación de listas. A eso se va a llegar mejor. No es que creo que cambie la perfomance del peronismo, porque vengo sosteniendo que la principal dimensión por la cual los argentinos van a votar es a favor o en contra de Milei. Si quieren acompañar o darle una señal de alarma al gobierno de Milei. Electoralmente hablando, Cristina no modifica el escenario, pero revitaliza al peronismo que se puso en estado de alarma”

Hay más de una hipótesis

Para Hugo Haime, de Haime y Asociados, “las hipótesis son varias. Que Cristina logra centralidad y el peronismo se fortalece. O que se genera una convocatoria amplia y se produce un trasvasamiento generacional, lo que también fortalece. O que hay un proceso de disgregación y de internas porque no se ponen de acuerdo. Ese es el centro del tema. Lo otro que yo veo es que pone también en aprietos al gobierno, Tiene que demostrar ahora que con su plan económico puede haber bienestar para la gente y el ajuste económico tuvo sentido. Y si pierde en la elección con el peronismo, se le viene el mundo abajo. Porque ya los inversores van a decir ‘hasta acá llegaste’. Y, además, pensando en la elección nacional, si no logra una victoria fuerte, entra en una zona de turbulencia. Es un gobierno, digamos, que se está endeudando todos los días y es muy parecida a la película de Macri”

¿Unidad retórica o concreta?

“Es difícil hacer pronósticos todavía -señala Analía Del Franco, de Del Franco Consultores-. El peronismo se sorprendió, la gente también. Hay que ver qué sucede con los llamados a la unidad, si son sólo retóricos o una unidad concreta. Hay flotando una situación interna belicosa, por lo que no es fácil la unificación. Lo ideal serían listas conjuntas de oposición a Milei, no para vengar la condena de Cristina de alguna manera, porque eso no va a traer nuevos votantes, nuevas adhesiones".

"Ahora, del lado del oficialismo, puede suceder que se esté especulando con generar una situación de debilitamiento del peronismo con la condena de Cristina y esto le puede facilitar en las provincias una especie de acefalía que le permita ganar. Porque realmente no va a ser sencillo para el peronismo reconstituirse rápidamente, sobre todo con la presión que tienen las elecciones de manera inminente".

Puede ser un hito histórico

“¿Quién hubiese imaginado un par de semanas atrás, ver sentados en una misma mesa dentro de la sede justicialista a Máximo Kirchner, Guillermo Moreno, Sergio Massa, Juan Grabois, entre otros dirigentes, discutiendo los pasos a seguir, la necesidad de garantizar que CFK logre la prisión domiciliaria y zafe de todo tipo de vejaciones y oprobios?", se pregunta Roberto Bacman, del Centro de Estudios de Opinión Pública.

"Desde el punto de vista político, si la condena y proscripción tuvo por objeto sacarla del escenario político, es posible concluir que en primera instancia se produjo lo contrario y la catapultó como referente indiscutido del peronismo, apoyada hasta por dirigentes que estaban alejados -analiza-. El peronismo si logra transitar de manera exitosa el camino de la unidad, pone en jaque al proyecto del oficialismo de crecer en legisladores nacionales propios para consolidar la aplicación de su proyecto liberal. Depende de que siga habiendo mucha gente movilizada en las calles y se concreta una marcha de acompañamiento a Cristina a los tribunales de Comodoro Py que promete ser más que multitudinaria y puede llegar a convertirse en un hito histórico. En ese caso, las elecciones de renovación del Congreso Nacional que se avecinan pueden llegar a convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el partido gobernante”.

Crisis, con potencial

Para Gustavo Córdoba, de Zuban-Cordoba, “la detención de Cristina relativiza las internas, como la existente con Axel Kicillof. Las pone en segundo o tercer plano. Le permite al peronismo integrar distintas identidades en todo el país. Y eso abre las puertas a un panorama para las elecciones de octubre, un poquito más esperanzador, con pisos de 30 y posibles techos de 35 por ciento de voto. Es un peronismo competitivo para 2027. O sea, es un momento crítico, pero con un gran potencial. Al resto de las fuerzas se le complica, porque habían elegido a Cristina como enemiga. La Corte les sustrae esa posibilidad. LLA tiene que analizar, distrito por distrito, los acuerdos con el PRO. En algunos le conviene ir en alianza, en otros no”.

El Poder Judicial, con alta imagen negativa

“No vemos modificaciones en el mapa de adhesiones y el volumen de los segmentos de opinión -afirma Marina Acosta, de Analogías-. En cada uno, no obstante, genera diferentes efectos cualitativos. Al interior del peronismo es un factor de cohesión y homogeneidad que contribuirá a resolver el conflicto interno. La figura de la expresidenta es central y han ubicado al peronismo, nuevamente, en el lugar simbólico y efectivo de la persecución. Eso abroquelará a la dirigencia porque las bases peronistas le están demandando eso".

"Para el gobierno este hecho representa un problema porque la cadena de conflictos y demandas sociales crecientes puede terminar articulándose y cobrando otro sentido alrededor de la persecución a la expresidenta", advierte. "En nuestros estudios, los ciudadanos son conscientes de la gravedad de la situación económica y de que el brutal programa de ajuste no mejora las condiciones de vida. Finalmente, no tendría que quedar fuera de análisis que, de todos los poderes del Estado, el Poder Judicial es el que cosecha porcentajes de imagen altamente negativos en la opinión pública”.

Apatía y farsa electoral

Artemio López, de Equis, pone la situación en números. “En un clima de apatía electoral, este 2025 hubo un ausentismo del 45 por ciento, particularmente intenso en los sectores populares. La ausencia de CFK agrega mayor falta de representatividad a los candidatos electos. Un caso emblema: Manuel Adorni ganó en CABA con el 18 por ciento del padrón total. Por la apatía, Cristina había decidido acertadamente intervenir como cabeza de lista en la Tercera Sección electoral, la más numerosa del país, con 4,8 millones de electores. Hoy por hoy estamos ante una farsa electoral, construida a la medida del gobierno de ultraderecha, cuyo proyecto socioeconómico requiere de la baja participación electoral y la proscripción de la principal figura opositora. Quiere mostrar mostrar ‘a los mercados’ que el gobierno que encabeza Milei y conduce Caputo, es sustentable y puede tomar una deuda ya impagable que desatará otra mega crisis”.

La clave es la unidad

“Lo más importante es que se dio una unidad en la base peronista -redondea Santiago Giorgetta, de Proyección-, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, donde antes había una fragmentación, ahora ya no está más, lo que hay es una unidad en la defensa de la figura de Cristina Kirchner contra la proscripción. Esa unidad de la base parece ser que va a generar una linealidad en la unidad dirigencial. La unidad es de las bases hacia las dirigencias en el peronismo y, en cambio, en la unidad del PRO y La Libertad Avanza es de la dirigencia hacia abajo. Esa es la principal virtud que tiene el peronismo. No significa que le permita al peronismo ganar la elección, pero sí ser más competitivo de cara a septiembre y octubre”.

Como se ve, para la mayoría de los consultores, la clave está en si se concreta o no el proceso de unidad que surgió a raíz del burdo fallo que es la base de la persecución de CFK. Si se avanza en la integración de las distintas corrientes del peronismo, existe la posibilidad de que efectivamente el centro de la política gire alrededor del plan de ajuste del gobierno de Milei, el endeudamiento y la reducción de ingresos en la gran mayoría. De lo contrario, la Casa Rosada se verá favorecida enfrentando a una oposición más bien confusa y que perdió a su candidata más taquillera. Un síntoma clave será la marcha del miércoles.