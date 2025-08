Tras la denuncia de espionaje ilegal por parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, no se mostró sorprendida por la revelación: "Lo estaba esperando desde hace rato, los ataques a nosotros son muy fuertes", expresó.



En esa línea, la dirigenta gremial agregó: "No sabés si te están siguiendo o no. Me acuerdo en la dictadura de ir en el auto y pensando y mirando para los costados. Hoy hago lo mismo. En las marchas ves cómo te filman. Cuando hicimos un evento, hace poco, nos filmaban uno por uno".

"Ellos jugarán con esas reglas, nosotros tenemos que jugar con no abandonar la lucha. Pero no pudieron antes y no van a poder ahora", continuó en la 750.



Además, Aleñá no descartó que la violencia estatal vaya in crescendo. "Yo creo que las cosas pueden pasar a mayor. Va a depender de todas estas cosas que le están saliendo negativas al gobierno, entre la gente en la calle y la economía explotada que estamos viviendo. Nerviosos deben estar, porque no les sale una. Tenemos a un nene gobernando que está en la pelotudez", sostuvo, en referencia a Javier Milei.

"Estos tipos van a llegar a cualquier instancia con tal de lograr lo que ellos quieren, que es seguir gobernando para el 20% de la sociedad. Lo que no podemos hacer es abandonar la lucha, porque los derechos costaron mucho, costaron vidas, muchos años de trabajo, y no se pueden perder porque un tipo se levanta y decide que los trabajadores no existen, que los viejitos no existen, que la ciencia no existe", concluyó.