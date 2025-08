Jenna Ortega afirmó que en la próxima segunda temporada de la exitosa serie de Netflix Wednesday se verá un papel más importante para los padres de su personaje e investigará la relación madre-hija. Producida por Tim Burton, la comedia sobrenatural sigue la vida de Wednesday Addams (en Argentina conocida como "Merlina"), un personaje creado por el caricaturista estadounidense Charles Addams e interpretado por Ortega.

La primera temporada sigue a Wednesday mientras intenta dominar su habilidad psíquica emergente, prevenir una serie de asesinatos y resolver el misterio de 25 años que involucra a sus padres, Gomez (Luis Guzmán) y Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Lanzada en 2022, la serie es la tercera más grande en la historia de Netflix. En su segunda semana en la plataforma, Wednesday alcanzó 400 millones de horas de visualización, convirtiéndose en la primera serie en inglés de Netflix en lograrlo.

El tráiler de la segunda temporada, lanzado a principios de julio, muestra a Wednesday regresando a la Academia Nevermore y recibiendo una escalofriante visión psíquica que presagia la muerte de su compañera de cuarto, Enid, que es una mujer lobo. En una nueva entrevista, Ortega ofreció actualizaciones sobre la muy anticipada segunda temporada y dejó entrever lo que los fans podrían esperar. “Creo que una de las razones por las que la gente se siente tan identificada con la familia Addams es por su rareza”, dijo Ortega a la BBC, en medio de informes de que Morticia y Gomez estarían más presentes esta temporada.

“Son una unidad muy cohesiva, pero también son muy diferentes entre sí y destacan. No deberían encajar juntos, pero lo hacen. Y eso es muy identificable.” Explicando más sobre la relación entre Wednesday y su madre, la estrella de Beetlejuice 2 comentó: “Es muy típico que las madres y las hijas choquen, y que la hija quiera ser su propia persona y sienta que tal vez no se le está dando el espacio que merece o necesita para desarrollarse. Pero también está el deseo de la madre de cuidar a sus hijos y ser protectora, y no querer que enfrenten las mismas dificultades que ellas pueden haber enfrentado en el pasado. Al leer los guiones, es muy aplicable a mi experiencia como adolescente, y ahora.”

Sobre la larga espera entre las dos temporadas, causada por la huelga de guionistas de Hollywood en 2023, Ortega agradeció a los fans por ser “muy pacientes con nosotros”. “Les hicimos esperar mucho tiempo. Queremos complacerlos, pero queremos hacerlo de maneras nuevas y más emocionantes”. La segunda temporada contará con adiciones al elenco como Steve Buscemi como el director de Nevermore, Barry Dort; Billie Piper como la jefa de música Isadora Capri, y Joanna Lumley como la abuela de Wednesday. La segunda temporada estrena en Netflix el 6 de agosto.