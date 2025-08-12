El ajuste de Javier Milei y los constantes ataques a la educación muestra en el día a día su correlato más cruel en la cotidianeidad: en medio de un paro universitario que postergó el inicio del segundo cuatrimestre, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) reveló que renunciaron casi 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en instituciones públicas desde diciembre de 2023.



Pablo Perazzi, antropólogo, investigador del Conicet y secretario general de Feduba, afirmó a la 750 que se trata de una “persecución económica” hacia los trabajadores públicos en general y a los universitarios en particular.

“Todas las federaciones de trabajadores docentes y no docentes venimos evaluando lo que está ocurriendo, que es el inicio de un plan de acción al que hemos denominado el ‘no inicio normalizado del cuatrimestre’”, afirmó.

En otras palabras, dijo que el plan pretende “no normalizar una situación de pulverización del salario inédita”. “Es incluso mayor que la de los trabajadores no registrados. Ni siquiera homologan la paritaria firmada a la baja”, se lamentó sobre el rol de la Secretaría de Trabajo.

Y añadió: “De poder adquisitivo, que eso refleja mejor nuestra situación, porque el desfasaje en relación con el índice de inflación es más difícil de ejemplificar, desde que asumió Milei perdimos siete salarios seguidos”.



En otras palabras, dijo, cobran un 40 por ciento menos de salario real que en 2023. “Creo que con el Rodrigazo pasó una cosa así. Pasaron muchos años de aquello”, aseguró sobre el plan económico de Celestino Rodrigo en 1975.

Esto generó una fuga sin precedentes de profesionales: “El último informe del Consejo pone especial eje en algo que sí no sucedía desde hace muchas décadas, desde la Noche de los Bastones Largos, que es la renuncia en todo el sistema público universitario de 10 mil profesores y profesoras”.

“Eso no ocurría desde Onganía. Pero que fue forzada en ese momento por persecución política, en este caso es de persecución económica. Migran al sector privado. Es algo desconocido para nosotros”, afirmó.

