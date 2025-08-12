Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este martes.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial cotiza a $1295 para la compra y $1335 para la venta.
El dólar a la expectativa de las tasas
El dólar oficial volvio a bajar este lunes y alimenta un nuevo ciclo de "bicicleta financiera". La jornada estuvo marcada por la calma cambiaria y la expectativa por la licitación de deuda en pesos que realizará el Tesoro esta semana. En el segmento mayorista, que es la referencia para el comercio exterior y grandes operaciones, la divisa cayó 4 pesos (-0,3 por ciento) y cerró en 1322 pesos, su menor valor desde el inicio del mes.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar blue está a $1315 para la compra y a $1335 para la venta.