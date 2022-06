El Ejército Argentino informó que ya se presentó ante la fiscalía federal de Paso de los Libres, en Corrientes, para radicar una denuncia para que se investigue la presunta comisión del delito de abandono de persona y la responsabilidad del personal que se encontraba a cargo cuando ocurrió la muerte del subteniente Matías Chirino.

"La Institución reitera su compromiso y total disposición con la Justicia para lograr cuanto antes el esclarecimiento de lo ocurrido", concluyó el comunicado oficial.

La novia del joven, Valentina, declaró en el noticiero Telenueve Central que habló con él horas antes de su muerte. "Estaba ocupado comprando la carne para el asado y la bebida. Me dijo que estaba nervioso por la noche", lamentó.

"No me lo mencionó lo del rito, pero la camada de él que se recibió y se juntaban siempre decían que se debía pagar un derecho de piso. Sabía que se le venía algo, pero no de tal magnitud", afirmó la joven. Y agregó que "se lo trataba con un tono de desprecio, lo que no había era respeto".

En tanto, un soldado voluntario del Ejército también de la provincia de Corrientes tuvo que ser internado de urgencia en un hospital tras presentar complicaciones luego de una ronda de ejercicios.

Tras ser revisado y permanecer unas horas en observación, el joven fue dado de alta, mientras que el Ejército ordenó de forma preventiva una actuación para determinar si hubo trato abusivo de parte de los instructores. Hasta tanto se investigue qué fue lo que ocurrió, los instructores fueron separados de sus actividades.

El joven soldado es oriundo de la localidad de Curuzú Cuatiá. Al parecer, tenía una afección que no fue informada al momento de su ingreso, lo que derivó en complicaciones de su salud tras los ejercicios.