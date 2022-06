Desde Santa Fe

El ministro de Seguridad Jorge Lagna ratificó ayer en su cargo al subjefe de Policía de la provincia Diego González, dijo que el reciente viaje del funcionario a Córdoba –por el que lo escracharon en redes sociales- era un “trabajo estrictamente policial” y “cuando se pueda”, la jefa de la fuerza, Emilce Chimenti ofrecerá todas las explicaciones que sean necesarias. González “no tiene ningún sumario”, aclaró el ministro y adelantó que si el diputado de la UCR Juan Cruz Cándido -que responde al presidente de su bancada Maximiliano Pullaro- presenta un pedido de informes en la Legislatura sobre el asunto lo responderá. “Si tengo que contestar” un requerimiento del bloque de Pullaro “lo haré”. “Hoy, el Ministerio de Seguridad es más transparente”, dijo Lagna con lo cual plantó la duda sobre la gestión de su antecesor, en la que también participaba Cándido.

Lagna habló ayer sobre el supuesto “escándalo” –como lo calificaron en las redes y algunos medios- en el que involucraron a González. Lo que se viralizó es una presunta fotografía de la camioneta oficial que utiliza el funcionario, en una dársena del estacionamieto del Centro de Eventos Forja, de Córdoba, durante un recital del DJ Hernán Cattáneo.

Ante una consulta sobre el tema, Lagna admitió que González estuvo en estos días en Córdoba, pero por una tarea “estrictamente policial”, sobre la que evitó los detalles. “Hay una cuestión estrictamente policial que tuvo que ver con ese viaje. Las otras circunstancias no las conozco”. “Fue a hacer un trabajo”. Y adelantó que “cuando se pueda” la jefa de Policía de Santa Fe Emilce Chimenti, dará todas las explicaciones que sean necesarias.

González no es investigado por el hecho. “No hay ningún sumario”, informó el ministro. Y cuando le plantearon que ya había trascendido que el diputado Cándido presentará un pedido de informes sobre el tema, Lagna respondió: “Si tengo que contestar un requerimiento de la Legislatura lo haré. Este es el ministerio más transparente en lo que hace a la seguridad y el delito”.

El retruque de ayer no es el primero en el que Lagna le apunta –por elevación- a Pullaro por el tono electoral. “Hay políticos en campaña. Hay un ex ministro en campaña, que parece que tiene memoria selectiva, que no ha pasado nada en los cuatro años” de su gestión durante el gobierno de Miguel Lifschitz. “Yo lo respeto, pero podría hablar mucho sobre lo que pasó para atrás”, expresó.