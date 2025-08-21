El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en el AMBA una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 18 grados, con viento del noroeste y ráfagas por la noche.

El viernes vuelve la inestabilidad. Se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 18 grados, con viento del noreste y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El sábado por la mañana el cielo estará despejado y algo nublado a partir de la tarde. La temperatura será más baja que en los días previos, con una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados, vientos del sur y ráfagas por la noche,