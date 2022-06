Brad Pitt dio una entrevista en la que formuló un anuncio que sorprendió a todos: el actor dijo que está por dejar la actuación. Y podría ser en este mismo 2022, en "este semestre o trimestre".

En diálogo con lo revista CQ para promocionar Bullet Train, su nueva película, Pitt, de 58 años, no dudó en afirmar que “considero que estoy en mi último tramo. Este semestre o trimestre”, y se preguntó sóbre su vida futura, lejos de la actuación. “¿Cómo será esta parte? ¿Cómo voy a diseñarla?”, manifestó.

El actor se convirtió en un ícono de Hollywood en los 90 y ganó el Oscar por su rol secundario en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. También se ha dedicado a la producción de películas, como la oscarizada 12 años de esclavitud. En su currículum figuran títulos como Leyendas de pasión, Pecados capitales, 12 monos, El club de la pelea, El curioso caso de Benjamin Button y Bastardos sin gloria.

Con todo, Pitt piensa en una vida fuera del cine pero en cuanto a estar frente a las cámaras y no descartó seguir vinculado a través de la producción. "Soy una de esas criaturas que habla a través del arte... Eso quiero hacer siempre", señaló. Y agregó que "si no estoy haciendo, me estoy muriendo de alguna manera”.

En la entrevista, Pitt se refirió también a dos vicios que dejó del lado: el tabaco y el alcohol. De hecho, fue a Alcohólicos Anónimos.

“Era un grupo de hombres geniales, que era realmente privado, por lo que era seguro. Porque había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras escupían sus entrañas, algo que simplemente es atroz para mí”, contó sobre esa experiencia.

En cuanto al cigarrillo, pudo dejarlo durante los meses de encierro por la pandemia de coronavirus. "Estoy en esa edad en la que nada bueno sale de eso”, dijo. Apuntó que “no tengo la capacidad de fumar uno o dos por día”, y no dudó en asegurar que "perdí mis privilegios".

Tarantino fue uno de los primeros en reaccionar a los dichos del actor. “Es una de las últimas estrellas de cine que quedan en la pantalla grande”, remarcó quien dirigiera a Pitt en Bastardos sin gloria y Érase una vez en Hollywood. “Es una raza diferente de hombre. Y, francamente, no creo que puedas describir exactamente qué es eso, porque es como describir el brillo de las estrellas”, manifestó el cineasta.