El misterioso artista callejero Banksy reapareció este viernes con un nuevo grafiti en forma de faro en una calle de la ciudad francesa de Marsella, según publicó él mismo en sus redes sociales.

La obra parece transformar la sombra de un poste en la imagen de un faro, acompañado del mensaje "Quiero ser lo que viste en mí" ("I want to be what you saw in me", en inglés).

Con un juego de luces y sombras, Banksy retrató un faro en medio de la oscuriddad. (imagen: Redes sociales)





Aunque también es autor de pinturas y esculturas, Banksy es mundialmente conocido por sus grafitis realizados con plantillas recortadas, una técnica también conocida como esténcil.

Banksy, cuya identidad es objeto de especulaciones desde hace años, es uno de los artistas vivos más famosos del mundo. Es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en varias partes del mundo. Sus obras son altamente cotizadas, llegando a alcanzar decenas de millones de euros en subastas.

En 2024 fue furor la serie ya bautizada como "El zoo de Londres", que constaba de direferentes grafitis de animales salvajes distribuidos en momentos diferentes pero muy pegados por la capital inglesa.