Shannon Purser, actriz de “Stranger Things”, se pronunció sobre la falta de diversidad corporal en Hollywood y afirmó que “a los gordos no los contratan para ser personajes icónicos” en las producciones cinematográficas.

“A los actores gordos no los están contratando para personajes gordos icónicos porque quieren una estrella de renombre. Casi no hay grandes estrellas gordas porque a los actores gordos no se les permite escalar. No se nos permite escalar porque la industria nos ve como piezas bidimensionales”, escribió Purser en un posteo de Twitter.

La actriz, que encarna a Barb en esa serie, hizo este descargo, luego de que se hiciera viral una foto de Emma Thompson en la cual la actriz luce un traje que aumenta notablemente las dimensiones de su cuerpo para interpretar a la nueva señorita “Trunchbull” en el musical basado en la película “Matilda”, el cual se estrenará el próximo 2 de diciembre en Netflix.

Purser ya se había referido a este tema luego de protagonizar la comedia romántica “Sierra Burgess is a Loser”, donde interpretó a una adolescente de talla grande. "Al crecer, si hubiera tenido a alguien que se parecía a mí quedándose con el chico, me habría sentido mucho menos sola y más comprendida. Espero que esta película desafíe a los jóvenes a repensar la forma en que se ven a sí mismos y a los demás, y aprendan a aceptar la autenticidad”, dijo a Vanity Fair.

En ese momento, se mostró optimista sobre la inclusión de actores de talla grande en Hollywood. “Es lento, pero seguro que está sucediendo. Veo muchos papeles escritos explícitamente para mujeres de talla grande, lo cual es genial”, manifestó.

La actriz también apareció en la serie adolescente “CW Riverdale” y recibió cientos de elogios por su papel de “Barb” en “Stranger Things”, lo que le valió su primera nominación al Emmy como “Mejor Actriz Invitada”.

El nuevo trailer de Stranger Things 4 | Volumen 2

El próximo 1 de julio se estrena en Netflix el volumen 2 de la cuarta temporada de “Stranger Things 4”. Desde la plataforma ya lanzaron el trailer oficial. “Tal vez no salgamos de ésta”, parece ser el lema de esta última entrega de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Según revela el adelanto, Nancy Wheeler, interpretada por Natalia Dyer, logró sobrevivir al trance inducido por Vecna. A su vez, en el trailer se escucha al doctor Martin Brenne, interpretado por Matthew Modine, asegurar a Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, que sus amigos “no están preparados para esta batalla”.

La segunda parte estará compuesta de dos episodios: uno que se titula “Papá”, de una hora y 25 minutos, y otro “A caballito”, de dos horas y media.

La cuarta entrega no será el final definitivo de la serie, ya que se espera que la historia se extenderá por una quinta y última que llegará en los próximos años al catálogo de Netflix.