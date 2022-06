Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo máximo de Boca, aseguró, en el día de su cumpleaños 44, que hicieron "un esfuerzo muy grande" en la propuesta económica que le presentaron al delantero Eduardo Salvio, para que continúe en el club.



"Es la ilusión que tenemos. Hablo con la gente del Consejo de Fútbol y le han hecho un ofrecimiento muy importante para que continúe. Está a las claras que el club confía en él. A mí no me gusta hablar de plata, pero el esfuerzo es muy grande. El club le ofreció cobrar al dólar oficial", señaló Riquelme a TyC Sports.



Salvio, de 31 años, finalizará su vínculo con Boca en los próximos días y recibió un nuevo contrato de Boca para que prosiga en el plantel que dirige Sebastián Battaglia.



"El club quiere contar con él. Yo sé que hablaron con su representante que acaba de llegar de Europa. El esfuerzo que hizo el club es gigante. El que manda es el jugador. Boca quiere contar con Salvio mucho tiempo más, ojalá sea así", indicó Román.



"A la mamá de Salvio la quiero mucho, todos los partidos me abraza. Si su hijo decide jugar en otro lado, ella va a estar invitada siempre. Tenemos la ilusión que recupere el nivel en la (Copa) Libertadores. Boca confía en él. Salvio no nos está haciendo un favor, ni nosotros a él", cerró Riquelme.



El actual dirigente xeneize también fue consultado por la posibilidad de incorporar al volante chileno Arturo Vidal (Inter de Italia) y fue tajante con su declaración: "Tenemos el cupo de extranjeros ocupado".