Con unas 60 mil hectáreas de tierras quemadas en las islas en los últimos tiempos, la Multisectorial por los Humedales organizó ayer un corte sobre el puente Rosario Victoria, para poner en evidencia la inacción frente al problema. La convocatoria se gestó luego que, en los últimos días, se multiplicaran las columnas de humo y los incendios ilegales en islas del Delta del Paraná frente a San Pedro, Villa Constitución, Pueblo Esther, Villa Gobernador Gálvez, Rosario y San Lorenzo, "con más de siete mil hectáreas afectadas". La consigna fue “Si no se corta el fuego, se corta el puente porque las quemas continúan, el ecocidio persiste, y el humo, aquel con olor a muerte y negocios, volvió a instalarse en nuestras casas ocasionándonos problemas de salud, algunos instantáneos, otros que padeceremos en unos años si continúa esta situación”, afirmaron desde la ONG Multisectorial Humedales. Alertaron que “los focos se multiplican y en el peor de los escenarios: bajante, falta de lluvias, pastos secos, temporada invernal, falta de control e impunidad”.

"Nuestras voces tomarán raíces, no sucumbirán ante ningún fuego ni fumigante, ni comercio asesino", rezaba el cartel sostenido por una de las jóvenes manifestantes en la cinta asfáltica que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

La referente de la Multisectorial por los Humedales, Julieta Bernabé, indicó: "Para que los incendios cesen, tiene que haber control y penalización de los responsables. No hay control del territorio y hay impunidad ya que no hay un solo imputado. Hay legislación que prohíbe un montón de cosas que están pasando, que son denunciadas, pero sobre las que no hay avances".

"Ahora hay un nuevo juez federal. Vamos a ver qué pasa, porque recién ingresa, pero él mismo fue quien dijo que no hay multas ni imputados por ninguno de los incendios. Un territorio que no es controlado, donde cada uno hace lo que quiere a pesar de que hay denuncias, es un territorio rifado", añadió.

Los integrantes de la organización precisaron que “en lo que va de 2022, se registraron cerca de 4500 focos en la zona denominada Piecas Delta del Paraná, con un total de 60 mil hectáreas arrasadas”. Y destacaron que "al momento, desde Nación nunca hubo una respuesta (por los reclamos), los faros de conservación fueron una estafa al pueblo argentino y desde la provincia de Santa Fe, por ahora, no ha manifestado ningún interés".

“Respiramos humo -perjudicial para la salud-, el humedal se nos sigue quemando y la salud sigue en juego, porque los incendios nunca pararon y el humo llega como un recordatorio de que el ecocidio continúa”, repitieron ayer los participantes de la marcha.

La Multisectorial remarcó que el fuego “es intencional, ilegal y lo prenden personas”, y llamó a preguntar “quién podría tener intención de iniciar una quema sino quien se beneficia de ella”. Destacó que los servicios ecosistémicos de los humedales resultan “vitales para la vida, incluso en la ciudad”; y en las islas también viven personas cuyas “viviendas, sustentos de vida y su integridad física corren peligro” ante el fuego.

Finalmente, advirtieron que “una vez más el futuro inmediato es de alto riesgo, tanto para los humedales como para las personas que habitamos las riberas” del delta del río Paraná.

“En relación a los faros de conservación propuestos desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, con una inversión que ronda los 150 millones de pesos, sí se alzaron algunas torres que han tenido un efecto nulo desde un punto de vista práctico. Lo que no está presente, salvo en el presupuesto que justifica los 150 millones, son los destacamentos con drones, cuatriciclos, lanchas y camionetas. Lo único que resta es advertir una vez más que el futuro inmediato es de alto riesgo, tanto para los humedales del Delta del Paraná como para las personas que habitamos sus riberas”, añadieron desde la Multisectorial.