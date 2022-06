Se cumplen 50 años de "Heroína", película dirigida por Raúl de la Torre y protagonizada por Graciela Borges.

En el film, la actriz interpreta a "Penny", una traductora comienza un tratamiento psiquiátrico tras haber quedado traumatizada por la muerte accidental de su hermano, por electrocución en los subterráneos de Buenos Aires.

Para hablar de ello, Graciela Borges dialogó en AM750 acerca de este film y su papel: "Penny es un personaje único en mi vida. Fue el más parecido en una época de mi vida", contó y agregó que el film "es una película llena de vida".

En otro tramo de este racconto, la actriz explicó cuán involucrada estuvo en una escena del film, dónde tuvo que interpretar una técnica de psicoanálisis llamada "grito primario".

“Lo que le digo a la gente es que no lo haga, porque si lo haces es muy difícil volver”, contó.

La terapia primal, primitiva o del grito de Arthur Janov es un tipo de terapia psicológica la cual parte de la idea básica de que el sufrimiento del ser humano ante la no satisfacción de necesidades básicas necesita ser expresado de manera simbólica. Para Janov, el síntoma es un mecanismo de defensa contra el dolor.

En el caso del personaje de Graciela, el grito primario era con la palabra “mamá”.

“Cuando dejaron de filmar yo seguía gritando y Raúl (de la Torre) tuvo que venir a darme un golpe en la espalda porque no podía parar”, recordó.

“Es una película que reúne a los psicoanalistas de vez en cuando en el año en distintos sitios y me invitan a mi a ir y me me produce siempre la misma impresión de cierta angustia”, dijo.