* Paul Giamatti (Billions) será parte del elenco en la segunda temporada de 30 monedas. El actor es la incorporación más fuerte a la saga de terror ibérico creada por Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría. Interpretará a un multimillonario estadounidense de la tecnología y los negocios, gurú de la ciencia, escritor de novelas de ciencia ficción y jefe de una misteriosa "Hermandad" que cuenta con la élite mundial entre sus miembros. La serie tiene estreno confirmado para el año que viene.



* Supernova, la comedia dramática dirigida por Ana Katz, estará disponible a partir del 8 de julio por Prime Video y por televisión abierta a través de El Nueve. Con producción del grupo Octubre y Kapow, la ficción explora las vidas de Nicolasa (Johanna Chiefo), June (Ruggero Pasquarelli), y Mimí (Carolina Kopelioff); un trío de treintañeros que intenta sobrevivir en una gran ciudad.

* ¿Star+ o Starz? Las dos plataformas de streaming ahora ofrecerán sus servicios de forma conjunta en varios países de la región incluyendo la Argentina. El año pasado Starz había iniciado acciones legales contra Disney por la confusión que generaban los nombres de los servicios. Final feliz para los servicios de las estrellas.

El personaje

Mabel Mora de Only Murders in the Building (Selena Gómez). Detective amateur y fanática de los podcast de true crime. Neoyorquina filosa que tiene una relación de amor-odio con su ciudad. ¿Su sueño recurrente? Un acosador la ataca en medio de la noche y ella lo asesina. La centennial puede resolver un asesinato junto a Steve Martin y Martin Short, pero confunde a Sting con Bono.