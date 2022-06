Militantes y agrupaciones feministas realizarán un "pañuelazo verde" esta tarde frente a la embajada de los Estados Unidos, ubicada en el barrio porteño de Palermo, en repudio al fallo de la Corte Suprema de ese país que anuló el derecho al aborto, que era legal desde 1973.

La convocatoria, realizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, está prevista a las 16.30, frente a la puerta de La Rural, intersección entre Avenida Santa Fe y Avenida Sarmiento, para desde allí caminar hasta la sede diplomática estadounidense, ubicada en avenida Colombia 4300.

El viernes pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo de la misma Corte, de 1973, que sostuvo durante medio siglo el derecho al aborto en ese país, lo que provocó manifestaciones de repudio de organizaciones sociales y feministas en todo el mundo.

"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió en su voto el juez de la Corte Samuel Alito -acompañado en el voto por la mayoría-, y concluyó en que el histórico fallo Roe vs Wade de 1973 debía ser "anulado".

El fallo Roe vs Wade había establecido el derecho constitucional al aborto antes de la viabilidad fetal que, según la mayoría de los expertos, ocurre alrededor de las 23-24 semanas de embarazo, decisión que fue reafirmada en 1992 en el caso Planned Parenthood vs Casey.

Tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense, se desató una ola de repudios a nivel local e internacional, pero también una serie de Estados en el país del norte se encolumnaron detrás de la prohibición. En Argentina, la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Argentina expresó su repudio al "retroceso" en la materia y convocó a la marcha de esta tarde.

"No daremos un paso atrás. Solidaridad con nuestrxs compañerxs y un llamado a los Estados a no violentar la autonomía de las personas gestantes. Sin derecho al aborto no hay igualdad, libertad ni democracia", advirtieron a través de sus redes sociales.

La organización subrayó que "los pañuelos verdes continúan en lo alto, agitando la marea. Nuestra potencia está destinada a vencer" y manifestaron sus "redes de solidaridad feminista con las y les compañeras/es activistas que están luchando frente a este golpe a los derechos humanos en los Estados Unidos y con todas las luchas que estamos dando a nivel regional y global por el derecho al aborto legal".