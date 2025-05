La campaña porteña terminó como empezó: dominada por la interna de la derecha y atravesada por una batalla mayor. En su tramo final, la disputa se volvió abierta y descarnada. Desde el oficialismo, los libertarios activaron su ofensiva final para aniquilar al PRO y arrebatarle su bastión histórico. En ese clima de confrontación nacionalizada, Leandro Santoro cerró su campaña en la Facultad de Medicina de la UBA con un mensaje directo a sus contrincantes: “Se traicionan entre ellos y piensan solo en ellos mismos”, y llamó a terminar con “el abandono y la crueldad”. Silvia Lospennato reunió a los primos Macri, a María Eugenia Vidal y a Fernán Quirós en un club de Villa Pueyrredón, buscando blindar lo que queda del sello amarillo. Horacio Rodríguez Larreta, más apagado, emprendió una maratón de 24 horas con caminatas y entrevistas, donde ensayó algunas críticas a la gestión actual y Marra un exiliado de las filas libertarias cerró su campaña en las redes. El interés del Gobierno por el resultado del domingo es tal que Javier Milei suspendió su viaje al Vaticano para no perderse la foto, mientras que Manuel Adorni, vocero presidencial y candidato libertario, canceló un paquete de anuncios económicos para evitar acusaciones de proselitismo.

Leandro Santoro

Desde la Facultad de Medicina de la UBA, junto a Claudia Negri, también candidata y vicedecana de esa casa de estudios, Leandro Santoro selló la campaña. Con un Aula Magna teñida de verde —el color que adoptó el peronismo para disputar la Ciudad en esta elección—, el acto buscó resignificar a la UBA y a la educación pública como símbolo de cohesión social frente a un modelo que, según denunció, promueve el ajuste y la crueldad. Minutos antes de las 19, Santoro evocó al recientemente fallecido Pepe Mujica y al papa Francisco como referentes de una ética humanista que su espacio reivindica: “Defendieron los mismos valores que nosotros queremos representar. Una idea de justicia social, de comunidad, de proyecto colectivo”.

Santoro puso el foco en la ruptura del vínculo entre Milei y el expresidente Mauricio Macri para advertir los riesgos del avance del experimento libertario. “Lo que le está pasando al PRO es lo que le va a pasar a toda la Argentina si no frenamos este modelo”, sentenció. “Juntos por el Cambio le compró el discurso a Milei y después Milei los traicionó. Le votaron todo en el Congreso y, cuando llegó el cierre de listas, les dijo ‘no los necesito más’. Se traicionan entre ellos. Eso le va a pasar a la Argentina si no paramos este modelo. Es un modelo fratricida”, remató. Además calificó al Presidente como “un irresponsable que no piensa en las consecuencias de lo que dice y hace”.

En un mensaje que explicitó la nacionalización de la campaña, Santoro planteó que la elección en la Ciudad se convirtió en un espejo de la interna feroz que atraviesa a la derecha. Cargó además contra el “clima de época” que —según dijo— busca instalar la lógica de la hipercompetencia, la deshumanización y el desprecio por los sectores más vulnerables. “No estoy hablando solo de Jorge Macri y Javier Milei. Estoy hablando de un sistema que se alimenta del odio, que naturaliza que se rían mientras anuncian despidos masivos o que un candidato llame ‘fisura’ a una persona pobre”, acusó. El cierre fue con una apelación directa al electorado: “Les pido que caminen conmigo para despertar esa ciudad rebelde que siempre soñamos”.

El PRO, envuelto en internas

La muestra más elocuente del clima de polarización que atravesó el cierre de campaña en la Ciudad fue que los actos de Es Ahora Buenos Aires y del PRO se superpusieron. Mientras Leandro Santoro pronunciaba su discurso en la Facultad de Medicina, en el Club 17 de Agosto de Villa Pueyrredón ya se escuchaban las voces de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, desde un escenario 360, antesala del cierre de Silvia Lospennato.

Los discursos estuvieron cargados de pases de factura, heridas no resueltas y un intento por reconstruir la identidad del PRO en medio del avance libertario. “El PRO está unido, el PRO está de pie otra vez”, aseguró Macri, en un esfuerzo por transmitir fortaleza tras los golpes del último año. Reconoció los costos de la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a quienes acusó de haberse dejado “corromper por el ego y la ambición desmedida”. “Fuera, fuera, fuera, mala energía, mala vibra” sobreactuó el expresidente.





El tiro por elevación a Larreta fue directo y lo lanzó el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri: “En estas elecciones se eligen legisladores. Parecen raros estos candidatos que se presentan diciendo que quieren ser jefe de Gobierno. Básicamente dicen: ‘Gárpenme dos añitos, mientras me preparo para competir en la próxima’. La elección de jefe de Gobierno es en 2027, y ahí te espero”.

El acto, que se hizo largo y mostró a varios dirigentes fastidiosos y acalorados, cerró con un discurso de Lospennato, que apuntó contra la nacionalización del debate electoral: “Quisieron confundirnos haciéndonos creer que en esta elección se definen temas nacionales. Pero si hay un votante que sabe de qué se trata, es el votante porteño. A nosotros no nos toman el pelo”. Y remató: “La Ciudad no es un terreno de batalla para una guerra entre políticos. No vamos a ser rehenes de las ambiciones políticas de nadie”.

Para el cierre, buscó retomar la bandera de Ficha Limpia, el proyecto que naufragó días atrás en el Senado: “Vamos a pelear por la ley de Ficha Limpia, pero mientras no haya ley, la ficha limpia la puede marcar cada uno de ustedes. Elijan decentes”, arengó. “Que los decentes elijan gente decente, y la política cambia para siempre”.

En las calles y en las redes

El candidato a legislador por Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo una recorrida nocturna por varios barrios porteños. En Belgrano denunció la suciedad en las calles, en Villa Crespo jugó al billar con vecinos, comió pizza en Chacarita y amaneció en Caballito. Durante el jueves dio varias entrevistas a canales de streaming. En Gelatina, junto al periodista Pepe Rosemblat, Larreta se disculpó con los vecinos por facilitar el desembarco de Jorge Macri en la Ciudad: “Les pido perdón a los porteños por haber traído a Jorge Macri”, dijo. Y reconoció que fue “el primer responsable de traerlo de Vicente López a la Ciudad”.





Sin acto partidario ni puesta en escena tradicional, Ramiro Marra, exiliado de la tropa libertaria, cerró su campaña de manera virtual. El candidato de Libertad y Orden optó por presentar una serie de videos en redes sociales con propuestas específicas para cada uno de los barrios porteños.