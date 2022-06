Es sabido que desde que en 2018 se desató un conflicto interno en River con la barrabrava, sobre la que pesa el derecho de admisión, el equipo del Muñeco y sus simpatizantes se vieron privados del sonido ambiente clásico de su tribuna con cánticos acompañados de bombos y redoblantes. ¿Qué hizo la dirigencia millonaria al respecto? Autorizó el regreso de la música, mandó a comprar 40 bombos y, desde el sábado pasado en el partido contra Lanús, quienes se ocupan de ejecutar los mencionados instrumentos de percusión ya no son los grupos de violentos autodenominados “Borrachos del tablón” sino socios identificados con su Carnet Único validado por el Renaper.

Lo que pocos saben –y aquí viene la primicia de Peligro de Wolf - que es que, para que la fiesta sea completa, el club habría pedido contratar un coro de hinchas de probada afinación y con destacadas virtudes vocales elegidos por el mismísimo equipo del programa “La Voz Argentina” (Con los coaches Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali y Mau y Ricky. Y la conducción de Marley). Una changuita para ellos.

Seguidamente, transcribiremos una parte de esta selección de nuevos cantantes del futuro coro de la hinchada de River, que se denominará “Los Tenores del Tablón”

Marley: Contanos algo de vos.

Leonel: Bueno, me llamo Leonel Atilio Bordenave, pero en la cancha me llaman “El Gordo Morcipán”. Vivo en Villa Luro. Soy profesor de canto, barítono, egresado del Instituto de Arte del Teatro Colón y con 11 años de experiencia como cantante en diversos coros. Me encantaría ser parte del coro estable de la barra en la tribuna San Martín. Imagínense, unir mis dos pasiones: River y la música para mí sería un sueño.

Marley: Adelante entonces. Leonel de Villa Luro. Canta una adaptación propia del blues de Pappo, “Juntos a la par”. Música maestro…

Leonel: Yo por River doy mi voz

pues lo quiero ver campeón.

Nada como ir juntos a ganar

Como aquella vez que fui.

Y ganamo’ allá en Madrid

Nada como ir juntos a ganar

Tal como sucede en las audiciones a ciegas de “La Voz Argentina”, los coaches, que están de espaldas a los participantes, se guían sólo por su voz. Si la voz del participante les agrada a alguno, apretaran el pulsador que hará girar su silla frente al participante, para finalmente conocerlo e indicar que el participante ha sido seleccionado. En este caso se dieron vuelta Ricardo Montaner, Soledad y Lali. Y estas fueron sus devoluciones:

Montaner: Mira, tienes una extraordinaria voz, cantas con un sentimiento maravilloso, se nota que llevas a River bien dentro de tu corazón.

Soledad: Te noté un poco nervioso al principio, tal vez por la ansiedad, pero después vi que te sacaste y cuando comenzaste a saltar y a revolear tu suéter me convenciste. Sos lo que el club está buscando para su tribuna.

Lali: Te felicito por la adaptación del blues de Pappo, me encantó la letra, sobre todo porque yo soy fan del Millo. Y todo eso sumado a tu entonación de barítono tan afinada…qué decirte. Nos agradaría mucho que estés integrando el coro de la hinchada.

Leonel: Muchas gracias. Qué felicidad.

Montaner: Oye, mi pana, te pido si me puedes cantar alguna rima dirigida hacia los hinchas de Boca. Pero por favor te lo suplico, que sea sin epítetos hirientes ni descalificaciones, ya sabes que el club procura en lo posible erradicar la violencia empezando con las canciones.

Leonel: Sí, claro.

River, mi buen amigo,

esta campaña volveré a estar contigo.

Al club xeneize siempre lo estimo,

soy su rival pero nunca su enemigo”.

Montaner: Felicitaciones, Leonel, o Gordo Morcipán, como deseas que te llamen. Estuviste muy chévere. Bienvenido a la Voz Millonaria. Ya eres parte de “Los Tenores del Tablón”.

Esta fue apenas la primera de las audiciones. Calculamos que en menos de un mes terminará la preselección y tendremos a la primera hinchada afinada de la Argentina. A propósito de esta noticia, se supo que en otros clubes también se abrirán concursos y realitys similares. De hecho mañana mismo empieza la preselección de cocineros en Boca Juniors para cubrir algunas vacantes en el buffet del club. ¿El nombre del reality? Boster Chef.