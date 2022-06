Al Hilal, equipo que dirige el director técnico riojano Ramón Díaz, se consagró este lunes campeón de la Pro League del fútbol de Arabia Saudita, al ganarle 2-1 a Al Faisaly, en partido válido por la última fecha del torneo.



El conjunto del ex DT de River Plate y San Lorenzo se benefició con los dos tantos convertidos por el nigeriano Odion Ighalo, uno en cada tiempo.



De este modo, Al Hilal llegó a las 67 unidades en la clasificación y terminó aventajando por dos punto a Al Ittihad, que a su vez empató sin goles con Al Batin, que tuvo en sus filas al arquero uruguayo Martín Campaña (ex Independiente).



De esta maner, Díaz -de 62 años- obtuvo su segundo título de Liga en el fútbol árabe, tras haber conducido al mismo equipo a la corona en la temporada 2016-2017.



Por su lado, Al Nassr, el conjunto que orienta el técnico platense Miguel Angel Russo (ex entrenador de Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo y Lanús, entre otros), se despidió del torneo con una victoria 2-1 sobre Al Fateh. Uno de los goles del elenco ganador fue obra del mediocampista mendocino Gonzalo "Pity" Martínez (ex River Plate).



Por su parte, el volante rosarino Ever Banega (ex Boca Juniors y Newell’s Old Boys) vio la tarjeta roja al inicio del complemento jugando para Al Shabab terminó empatando sin goles con Al Ahli, que finalizó decimoquinto y descendió a la Segunda División.



Por último, el delantero cordobés Tobías Figueroa (ex Belgrano de Córdoba y Crucero del Norte de Posadas) marcó el primer tanto de Al Tai, que venció 3-0 a Al Hazm.