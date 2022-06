El director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Roberto Rivero, aseguró que el camionazo de este martes hacia el Obelisco porteño “no se tendría que haber realizado”, ya que se trata de una protesta que “está teñida de sangre”.

Rivero señaló esto después que este lunes tres camioneros asesinaran a un transportista de 45 años que intentó eludir uno de los puntos de las protestas que se realizan en distintos puntos del país por faltante de gasoil y sobreprecios, cerca de la ciudad bonaerense de Daireaux.

Según repuso la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) en un comunicado, "por no acatar el paro y detener su camión, una camioneta lo sobrepasó y le arrojó piedrazos que rompieron el parabrisas, hicieron que perdiera el control del rodado y que, consecuentemente, volcara el camión".

En este contexto, los empresarios del sector apuntaron por AM750: “La movilización de hoy debería haber sido suspendida. Lo que pasó ayer con la muerte del chofer en Daireaux fue grave. No fue un accidente. Esto fue algo provocado. No amerita ningún tipo de tapujos en la opinión. La movilización de hoy está teñida de sangre. No quiero tener reservas al decirlo”.

“No se puede seguir adelante con tremenda irresponsabilidad. Esto es inédito. Nunca sucedió. Veníamos poniéndole el hombro a todo. Acompañando durante toda la pandemia. Este desmadre que tuvo el conflicto del gasoil, que no es fácil de resolver y nosotros lo entendemos, nunca se nos ocurrió”, agregó.

Para Rivero, el camionazo por el faltante de gasoil “es una excusa” para realizar otros reclamos. “Esto se podría haber evitado porque el camionazo no se tendría que haber llevado adelante. Representación gremial empresaria, yo desconozco que tengan los manifestantes”, apuntó.

Y añadió: “Lo que están pidiendo, además de que el gasoil aparezca en el corto plazo, es la eliminación de la licencia obligatoria interjurisdiccional, que tiene una capacitación física y técnica. Está mal. Tenemos que tener responsabilidad social como transportistas”.