La crisis del gasoil sumó, además de los dueños de camiones, otra reacción gremial: esta vez desde las empresas privadas del transporte de pasajeros. La Fatap, entidad que agrupa al sector en todo el país, declaró para hoy un lock out entre las 10 de la noche y las 6 del jueves 30. En el transporte urbano de Rosario afecta a las líneas que explota Rosario Bus, cuyas unidades no saldrán de los galpones. El gremio de choferes, UTA, no adhiere a la medida, por lo que el servicio funcionará para el resto de las líneas que opera la empresa municipal Movi.

La entidad patronal, Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, anunció ayer que sus compañías afiliadas suspenderán el servicio entre las 22 del miércoles 29 y las 6 del jueves 30. Esto aplica para los servicios urbano e interurbano.

A los ojos del sindicato Unión Tranviarios Automotor, la medida empresaria es tibia. A esa hora casi no hay demanda de colectivos interurbanos, y en cuanto a los urbanos, es poca. Sobre todo, teniendo en cuenta que en Rosario solo adhiere Rosario Bus. El resto del TUP funcionará sin alteraciones porque la UTA no adhiere a la medida.

Desde la Fatap se aclaró que el lock out se hará en esas horas nocturnas “para dar prioridad a los que funcionan en horas pico”.

De todos modos, la jugada empresaria del transporte de pasajeros prefigura una caída real del transporte de pasajeros, a tono con la "catástrofe" que predijo días atrás el secretario provincial Osvaldo Miatello.

Es que la Fatap supeditó “el pago de los salarios del mes de junio y el medio aguinaldo a la asignación de los fondos necesarios para ello, alertando que, en caso de no contar con recursos suficientes, los pagos podrían efectuarse de modo parcial y escalonado”, se informó.

Allí estriba el límite del gremio colectivero, que hasta ahora se mantiene al margen del lock out. "Los plazos de ley aún no vencieron. Hasta el jueves 30 tenemos tiempo para cobrar el aguinaldo, y el cuarto día hábil del mes (de julio) para cobrar el salario. Habitualmente se hace un adelanto importante, siempre supeditado al cobro del subsidio nacional", se desmarcó Sergio Copello, secretario general de UTA Rosario.

"Hasta ahora –agregó– no tenemos conflicto para determinar una medida de fuerza. Lo de Fatap es un lock out por la falta de combustible y el precio de gasoil, que entiendo que lo están pagando a 220 pesos por litro y eso debe desestabilizar las empresas".

Dicho eso, Copello advirtió: "Como gremio tomaremos medidas cuando haya un incumplimiento salarial. No montamos escenarios apocalípticos porque la situación no lo amerita, el proceso inflacionario deja chico a cualquier presupuesto. Somos cautos, y si adoptamos una medida la anunciaremos con la debida antelación", acotó.

Por lo pronto, las dos empresas que operan el TUP rosarino tienen abastecimiento asegurado de gasoil hasta el fin de semana.



En tanto, la Secretaría de Transporte sumó otra apelación al organismo federal de transporte, Cofetra, para que impulse una ley nacional que reformule los subsidios y obligue al gobierno central a emparejar el reparto, actualmente en relación 85 a 15% en beneficio del AMBA y perjuicio del interior.

Ayer un portavoz de Fatap, Gerardo Ingaramo, justificó la medida empresarial en el perjuicio económico que le genera esta crisis del combustible, incluso con distorsiones hacia dentro del sector transportista de pasajeros. Aseguró que mientras en el norte del país las empresas deben pagar hasta 250 pesos por litro de gasoil, en Buenos Aires se consigue a 160 pesos.

“Nos están debiendo el mes de junio a todas las provincias y en algunos casos mayo. En la provincia de Santa Fe son 426 millones que nos están debiendo y tendríamos que haberlo cobrado el 6 de junio. En Buenos Aires se liberaron 10.500 millones esta semana para el pago de sueldos y aguinaldo” dijo el representante de Fatap.



"Hoy no tenemos cupos, llegamos a fin de mes y nos quedamos sin combustible”, alertó el vocero. "Si no hay cambios o mejoras puede haber más medidas de este tipo”, adelantó. Y señaló que si el conflicto se agrava, el lock out podría extenderse a los ómnibus de corta y media distancia".