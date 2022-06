Los fósiles de nuestros primeros ancestros encontrados en Sudáfrica son un millón de años más antiguos de lo que se pensaba, lo que significa que caminaron por la Tierra al mismo tiempo que sus parientes de África Oriental como la famosa "Lucy", encontrada en Etiopía, según un nuevo estudio.

En las cuevas de Sterkfontein en el sitio del patrimonio mundial de la Cuna de la Humanidad, al suroeste de Johannesburgo, se encontraron más fósiles de Australopithecus que en cualquier otro lugar en el mundo. Entre ellos estaba "Mrs Ples", el cráneo más completo de un Australopithecus africanus hallado en 1947.

Se estimó que Mrs. Ples y otros fósiles encontrados tenían entre 2,1 y 2,6 millones de años. Aunque "cronológicamente eso no encajaba", dijo a la agencia AFP el científico francés Laurent Bruxelles, uno de los autores de un estudio publicado este lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Otra investigación reciente, también arrojó dudas sobre la edad de la Mrs. Ples: el esqueleto casi completo de un Australopithecus conocido como "Little Foot" se calculó que tenía 3,67 millones de años. Una brecha tan grande en las edades entre la Mrs. Ples y Little Foot parecía poco probable, ya que se descubrieron separados por muy pocas capas sedimentarias.

Cómo determinaron las edades

Los fósiles son demasiado viejos y frágiles para ser estudiados en profundidad, por lo que los científicos analizaron las capas de sedimento de donde fueron encontrados.

La conclusión de la nueva investigación es que las fechas anteriores habían subestimado la edad de los fósiles porque midieron los depósitos minerales de piedra de flujo de calcita, que eran más jóvenes que el resto de esa sección de la cueva, analiza el estudio.

Entonces, esta vez se usó una técnica llamada "datación por nucleidos cosmogénicos", mediante la cual se observó los niveles de isótopos creados cuando las rocas que contenían cuarzo eran golpeadas por partículas de alta velocidad que llegaban del espacio exterior.

"Su desintegración radiactiva data de cuando las rocas estaban enterradas en la cueva y cayeron en la entrada junto con los fósiles", dijo el autor principal del estudio, Darryl Granger, de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos.

Así, los investigadores llegaron a la conclusión de que Mrs. Ples y otros fósiles cercanos a ella tenían entre 3,4 y 3,7 millones de años. Esto significa que los miembros de Australopithecus africanus -como la Sra. Ples- eran "contemporáneos" del Australopithecus afarensis de África Oriental, incluida Lucy, de 3,2 millones de años, que fue encontrada en Etiopía", detalló Dominic Stratford, director de investigación en las cuevas y uno de los autores del estudio.

Una evolución común en África

Estos hallazgos, o nueva data de estos fósiles, podrían alterar la comprensión de nuestra historia ancestral. "El Australopithecus sudafricano había sido considerado anteriormente "demasiado joven" para ser el antepasado del género Homo", dijo Stratford. Se pensaba que el hogar de Lucy, en el este de África, era el lugar más probable donde evolucionó el género Homo.

Pero la nueva investigación muestra que el Australopithecus sudafricano tuvo casi un millón de años para evolucionar hasta convertirse en nuestro ancestro Homo.

"Durante un período de millones de años, a solo 4.000 kilómetros de distancia, estas especies tuvieron mucho tiempo para viajar, para reproducirse entre sí. Por lo que podemos imaginar en gran medida una evolución común en África", sostuvo Bruxelles.

"Nuestro árbol genealógico es, de hecho, más como un arbusto, para usar las palabras de Yves Coppens", dijo el científico, en referencia al paleontólogo francés al que se atribuye el descubrimiento conjunto de Lucy.

Coppens murió la semana pasada. "Hace mucho tiempo que entendió la naturaleza panafricana de la evolución", concluyó el investigador.