Putin diferencia el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN del caso de Ucrania

Rusia no tiene las mismas preocupaciones respecto al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN que en el caso de Ucrania, aunque responderá si surgen amenazas, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.



"No tenemos los problemas con Suecia y Finlandia que tenemos, lamentablemente, con Ucrania. No tenemos inquietudes ni reclamos territoriales, no hay nada que nos pueda preocupar respecto a la pertenencia de Finlandia y Sueca en la OTAN. Si eso es lo que quieren, pues adelante", afirmó a la prensa en Asjabad, citado por Interfax.



Sin embargo, matizó que "ellos tienen que comprender con claridad que antes no afrontaba ninguna amenaza, pero ahora, en caso de que emplacen contingentes e infraestructura militar allí, nosotros nos veremos obligados a responder simétricamente y generar las mismas amenazas que provengan desde esos territorios".