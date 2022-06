Ante el error involuntario de la Administración de nuestro Colegio, que publicó condolencias en la sección “Obituarios del Diario El Tribuno” por el fallecimiento del ex juez federal Ricardo Lona, quien como es sabido se desempeñó en la magistratura durante la última Dictadura cívico-militar; el Consejo Directivo asume el error de la desafortunada publicación, la cual aclara una vez más, no fue autorizada por las autoridades institucionales.

Por ello condenamos fervientemente, como siempre lo hizo la institución, todos los crímenes de Lesa Humanidad provocados por quiénes participaron de una u otra forma, entendiendo el sufrimiento y dolor padecido por parte de la sociedad argentina durante esa década nefasta.

Condenamos toda expresión que intente relativizar o justificar el terrorismo de Estado, la que debe ser absolutamente rechazada, ya que ofenden nuestra memoria colectiva. Por ello entendemos que dicha publicación afecte sensiblemente tanto a nuestros colegas como a la sociedad en general, para lo cuál expresamos nuestras sentidas disculpas.

Si bien sabemos que toda muerte resulta sensible para sus deudos, sea de quien se trate, en este caso es nuestro deber reivindicar la posición institucional de absoluta condena irrestricta hacia los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, y expresar enfáticamente que bregaremos siempre por la plena vigencia del Estado de Derecho, y por el esclarecimiento de todos los delitos cometidos, exigiendo de manera inclaudicable Memoria, Verdad y Justicia.

Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.