El diputado nacional, Diego Santilli, fue cruzado por el hermano de Guillermo Andrés Jara, el camionero de 45 años que fue asesinado el lunes pasado luego de resistirse a parar su camión junto a la protesta por falta de gasoil que un grupo de transportistas realizó en la ciudad bonaerense de Daireaux.

En el marco de una entrevista televisiva, el legislador consideró: “Esto no tendría que haber pasado. Destruyeron una familia con hermanos, hijos y nietos. Estas cosas nos están desintegrando como país. El ejemplo viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si de arriba hacia abajo ves pelear al Presidente con la Vicepresidenta, hacia abajo se pelea todo el mundo”.

En ese momento, el hermano de la víctima, quien estaba en contacto vía telefónica, interrumpió la reflexión de Santilli y manifestó: “Si me querés ayudar, no politices nada. Yo lo único que quiero es que haya justicia. Yo quiero que los responsables vayan presos. Si vos queres hacer política de esto, no me interesa. No soy partidario de ningún gobierno y no quiero que usen a mi hermano como lo están usando. No politicen la muerte de mi hermano”.

Cómo fue el ataque contra el camionero Guillermo Jara

, de 45 años, murió el lunes pasado como consecuencia de un piedrazo que recibió en la sien del lado izquierdo. Su cuerpo quedó dentro del camión, que se despistó y se estrelló al costado de la ruta provincial 65.

Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que todo comenzó cuando la víctima, oriunda de General Rodríguez, circulaba a bordo de un camión y detuvo la marcha a la altura de uno de los piquetes de transportistas que reclamaban por el faltante de gasoil y los sobreprecios.

Según determinaron los pesquisas en base a la declaración de testigos, Jara intentó continuar su camino, lo que motivó una discusión con los manifestantes.

Algunos testigos presenciales dijeron que en ese momento se originó una pelea, en la que varios manifestantes golpearon y arrancaron la ropa del camionero, quien de todas formas logró ascender nuevamente al camión.

Jara huyó del lugar, pero fue perseguido por tres vehículos, desde uno de los cuales le arrojaron al menos una piedra que impactó en el parabrisas y lo mató. Por el hecho están detenidos tres camioneros, Darío Javier Martín, de 46 años; Federico Javier Fernández, de 34; y Fabián Paredes, de 44.