El músico norteamericano R. Kelly fue condenado este miércoles a 30 años en una prisión por por abusar sexualmente de mujeres y niños y niñas durante décadas, por un juzgado de Brooklyn, que emitió la sentencia después de escuchar al menos a siete víctimas.

“Me hiciste hacer cosas que quebraron mi espíritu", dijo una víctima, según el New York Post. "Literalmente deseé morir por lo mal que me hiciste sentir”, reforzó a la estrella de R&B, de 55 años, quien terminó condenado por nueve cargos, incluido el crimen organizado y la violación de la Ley Mann, que prohíbe el transporte interestatal de mujeres y niñas con "propósitos inmorales".

Al término de la audiencia, la jueza Ann Donnelly, emitió su sentencia. Los fiscales, en tanto, dijeron que era un "depredador en serie" que actuó durante varias décadas usando su fama para explotar a sus víctimas y le pidieron al juez una sentencia de más de 25 años para el autor de “I Believe I Can Fly”, por reclutar a adolescentes y mujeres para tráfico y prostitución.

La acusación había alegado que la estrella norteamericana del hip-hop en los 90 todavía "representa un serio peligro público”. En septiembre de 2021, un jurado en Nueva York lo había declarado culpable de once cargos, entre ellos, crimen organizado.

Los abogados de R. Kelly, cuyo nombre completo es Robert Kelly, pidieron una sentencia indulgente de 10 años o menos, alegando que había sido criado en un hogar abusivo y que él mismo fue víctima de abuso sexual, según la prensa neoyorkina.

Qué dijeron sus víctimas

Los fiscales tuvieron acusaciones muy duras con el ganador del Grammy en 1998. “De hecho, las décadas de delincuencia (de Kelly) parecen haber sido alimentadas por el narcisismo y la creencia de que su talento musical lo absolvía de cualquier necesidad de confirmar su conducta, sin importar cuán depredadora, dañina, humillante o abusiva para los demás, a las estructuras de la ley”, dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Entre los numerosos testigos de cargo, se presentó en el juicio Jerhonda Pace, quien había tenido una relación con el cantante cuando era menor de edad. Según declaró ante el jurado, una vez estaba enojado con ella, la golpeó y la obligó a practicarle sexo oral.



Otro testigo declaró que Kelly se casó ilegalmente con la cantante Aaliyah, en 1994, porque temía que ella estuviera embarazada y creía que, con eso, le impediría testificar en su contra y lo protegería de ser procesado por tener relaciones sexuales con una menor.

En tanto, su novia, Joycelyn Savage, declaró que no era víctima del cantante y calificó la relación de la pareja de "increíble". Y lo describió como "muy dulce, gentil y amable". Y agregó: “Robert y yo estamos profundamente enamorados y me rompe el corazón que el gobierno haya creado una narrativa de que soy una víctima”.



Kelly todavía enfrenta cargos en Minnesota por ejercer la prostitución con un menor, así como cargos federales en Illinois por pornografía y obstrucción.