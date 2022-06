El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, criticó este miércoles algunas de las últimas declaraciones del diputado Javier Milei -incluidos sus dichos a favor de una posible venta de órganos y de niños- y se despegó de su primo, el expresidente Mauricio Macri, quien había admitido tener “los mismos valores (que Milei) pero con diferentes estilos”.

“Yo soy Jorge Macri y me estás pidiendo que responda por Mauricio Macri", señaló, en diálogo con Luis Bremer y su equipo en Mediodía 750. "Yo no tengo que responder por él. Además, dijo otras cosas, no solo eso", agregó.

Aunque aclaró que, sin embargo, está de acuerdo con algunas cosas que plantea el referente del espacio La Libertad Avanza, "como el respeto a la propiedad privada, que en con el kirchnerismo está en duda por varias razones, por un montón de proyectos de estatizar y de expropiar, y por la presión impositiva, que termina ahogando al privado”.



Parquímetros en la Ciudad

Además, se refirió a la implementación del nuevo sistema de estacionamiento tarifado y que empezó a funcionar partir de este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. El actual sistema de parquímetros y ticketeadoras con cospeles fue reemplazado por una aplicación llamada Blinkay, que se puede bajar desde los teléfonos celulares y permite abonar con tarjeta de débito y crédito por el tiempo exacto que se deje el auto.



Al respecto, Macri elogió el nuevo sistema al decir que "es fácil y amigable". "Era complicado el parquímetro, porque a veces te tragaba el cospel y no lo registraba, o se perdía el ticket, o el kiosko no tenía fichas. No hay un sistema perfecto, pero este es un gran avance”, sostuvo el funcionario en AM750.

Y explicó que, más allá de la aplicación, desde el Gobierno de la Ciudad no planean agregar "nuevas zonas de estacionamiento medido”. "Esto (el sistema Blinkay) no aplica a las zonas que ya existían, y no está previsto ampliar las zonas tampoco. Es aplicar esta nueva modalidad y librar un poco lo que se ocupa de las veredas”, señaló.

Esta medida se enmarca en un contexto de grandes cambios en el sistema de estacionamiento porteño, que trajo aparejadas muchas críticas de la oposición. Como las vertidas por legisladores del Frente de Todos, quienes denunciaron que el intento de modificar el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires se hace con un fin únicamente recaudatorio.

A esto se le suma que la Ciudad estableció que se podrá estacionar en la mano izquierda de las calles, salvo que haya una señalización que indique lo contrario. De esta forma, se ampliarían los lugares disponibles para la puesta en marcha de un nuevo sistema de estacionamiento medido, en línea con lo esgrmido por la oposición.