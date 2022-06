Rubén Lassaga, cura de la Opción por los Pobres del Departamento Pellegrini en Santiago del Estero, fue amenazado de muerte por su lucha contra la apropiación y concentración de la tierra y su ferviente defensa a los campesinos y la vida en el monte.



“Le queremos hacer llegar un mensaje al señor cura: los caminos del monte de Pellegrini son largos y solitarios, y él siempre anda solo. Los caminos tienen sus trampas, y que por favor, no se siga metiendo en lo que no le corresponde, y que la próxima no va a haber un mensaje de advertencia”, decía la amenaza que recibió vía WhatsApp la secretaria de la parroquia que conduce Lassaga.



En comunicación con AM750, el cura sostuvo que la amenaza no es personal sino que se trata de un ataque contra el movimiento campesino y las comunidades que se organizan para exigir sus derechos: el acceso a la tierra, salud, educación y justicia.

La parroquia de Lassaga es parte de la Mesa Parroquial de Tierras desde donde se realizan distintas actividades de concienciación, organización y difusión de derechos en defensa de los campesinos y la vida en el monte.

"Nadie pide privilegios que tienen muchos ni nada extraordinario. Lo único exigimos es que se cumplan las leyes. Solamente pedimos vivir en paz", señaló el cura.

"El avance de la frontera agropecuaria en los años 90 produjo graves daños ecológicos, humanos y culturales. Muchas personas han dado su vida por la defensa del monte. La situación se encrudece cada vez más. Está en peligro nuestras vidas y la de las comunidades", advirtió el cura.