"Peor de lo que jugó hoy (por el miércoles) el equipo no puede hacerlo", reconoció el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, al analizar en conferencia de prensa la caída 1-0 como visitante de Vélez Sarsfield por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



"Le dejamos la iniciativa a Vélez y le entregamos los espacios como para que nos marcaran más goles. Lo único positivo es el resultado, porque es una ventaja mínima; pero debemos mejorar mucho para la revancha, porque no hicimos un buen partido", indicó Gallardo.



"La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez provocó que no nos encontráramos nunca. Y cuando se juega mal no hay muchas explicaciones, se juega mal", enfatizó.



Asimismo asumió que en el segundo tiempo "quisimos cambiar con el ingreso de Juan Quintero, pero no se encontraron los espacios".

El susto por Aliendro





"En cuanto a Rodrigo Aliendro, que se golpeó la cabeza, está estabilizado, pero estará en estudio por precaución, aunque en el vestuario ya se le había pasado el mareo", concluyó.



Lo dicho: lo de Aliendro frente a Vélez estuvo lejos de ser el debut soñado, ya que debió abandonar el campo de juego luego de un sufrir un fuerte golpe que generó preocupación.

El mediocampista que fue una de las grandes novelas del mercado de pases, llegó finalmente al equipo de Núñez con el pase en su poder tras no renovar en Colón de Santa Fe y el miércoles tuvo su debut, pero una desafortunada jugada lo sacó del partido.

A cinco minutos del epílogo, fue a disputar una pelota con Agustín Mulet y cayó mal golpeándose duramente la cabeza contra el césped, por lo que fue asistido enseguida por los médicos y se retiró mareado y acompañado por dos asistentes.

Una vez finalizado el encuentro, el cuerpo médico riverplatense decidió realizarle estudios para constatar que no haya sido más que un golpe, y los resultados fueron positivos, ya que el jugador no sufrió más que lo mencionado y los especialistas llevaron tranquilidad advirtiendo que "está bien".

Aliendro se realizó una placa y, tras los resultados de la misma, el jugador se sumó nuevamente a la concentración con sus compañeros, y se esperaba que entrenase a la par del plantel. ya que podrá estar a disposición para los próximos partidos.

A cuidar a los titulares para la revancha

Por otra parte, se sabe Gallardo cuidará a la mayoría de los titulares para la revancha ante el Fortín de la semana que viene y por eso realizó una práctica de fútbol con varios de los suplentes que van a enfrentar a Huracán el próximo domingo.



El equipo se entrenó por este jueves en el Monumental con tareas regenerativas para los que jugaron en Liniers y trabajos con pelota para el resto.



Los jugadores que podrían estar ante el Globo son Franco Armani, Andrés Herrera, Jontana Maidana, Leandro González Pírez y Elías Gómez; Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Agustín Palavecino y Juan Fernando Quintero; Lucas Beltrán y Santiago Simón.



Por su parte, Nicolás de la Cruz y Matías Suárez, que quedaron afuera del banco de suplentes ante Vélez, van a hacer un trabajo de puesta a punto especial para estar disponibles de cara a la revancha ante el equipo de Liniers.



Por último, River Plate vuelve a entrenar este viernes y el equipo alternativo quedará concentrado para enfrentar a Huracán el domingo en Parque Patricios, por la sexta fecha de la Liga Profesional.