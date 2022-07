Trabajadores rurales migrantes de la cosecha de limones en la localidad de El Galpón, en el sur salteño, dieron a conocer las condiciones de servidumbre y violatorias de los derechos humanos en que los tiene la empresa para la cual prestan servicios. En el lugar de trabajo no tienen baños químicos ni agua, en los alojamientos los mantienen hacinados y sin servicios básicos. Por otro lado, recién esta semana les pagaron en cuotas la primera quincena de junio, y adeudan el salario de 50 trabajadores del Pueblo Wichí oriundos de Formosa.



"Estamos en contacto viendo con la empresa que regularice la situación", dijo a Salta/12 el secretario general de la seccional y delegado provincial de Uatre, Juan Carlos Domínguez. La empresa contratista fue identificada como Dynamic Agroservices; según lo referido por una fuente local que pidió no ser nombrada, la firma emplea por temporada a través de "cabecillas", que son como "contratistas". La fuente dijo que así fueron traídos los trabajadores wichís de Formosa, por un hombre de El Galpón que se dedica a reclutarlos.



Dynamic Agroservices aparece en el Registro Nacional de Sociedades como una "sociedad de responsabilidad limitada" de Tucumán. Sin embargo, el señalado como propietario de la empresa de limones de El Galpón es Pablo Padilla, dueño de Padilla Citrus, cuyo sello es el que conocen los trabajadores porque lo ven en el lugar de trabajo. "En el recibo de sueldo es Dynamic, después todos los conocen como Padilla Citrus, figura en todos lados, incluso donde se descargan los limones", indicó un cosechero a Salta/12.

Padilla es además presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino. Salta/12 consultó al empresario por la situación de los trabajadores pero no obtuvo respuesta.

Uno de los hospedajes que la empresa dió a 100 personas indígenas provenientes de Formosa se ubica en la ciudad de Metán, a poco más de 48 kilómetros de El Galpón. Este hospedaje es un edificio en construcción, propiedad del concejal Julio Callou, y sería alquilado a la empresa Dynamic Agroservices. Se supo que un trabajador de 18 años se cayó en ese lugar y se encuentra internado en el Hospital San Bernardo de la capital provincial. El edil no contestó a las consultas de Salta/12.

"Nosotros cumplimos el trabajo como la empresa nos exige, pero resulta que cuando llegamos no tenemos agua, no tenemos ducha, no tenemos leña, no tenemos cucheta, no tenemos nada. Entonces ya van a ser dos meses que estamos así. La empresa es irresponsable", dijo uno de los trabajadores originarios al medio "El bueno y el malo", de Metán.



"Necesitamos el trabajo porque tenemos familia, más de 100 aborígenes estamos en el hospedaje, no tenemos cucheta, no tenemos nada", ratificó el trabajador. Mientras era entrevistado en el edificio en que se encuentran, el cosechero mostró que duermen en tarimas o pallets sobre el suelo, con colchones delgados. "No dan más los changos, con el cansancio que tienen, se acuestan sobre tarimas", indicó. Además señaló que el lugar no tiene puertas ni ventanas, tampoco hay gas allí para cocinar, ni leña.

El trabajador dijo que en el segundo piso del edificio que están en construcción están alojados 100 indígenas de Formosa. Detalló que se van a trabajar a las 9 de la mañana, horario en que emprenden viaje a los campos en El Galpón, a 120 kilómetros; dejan la labor a las 18.30, y los llevan de regreso a Metán, lugar al que llegan a las 21.

El delegado de UATRE dijo que ayer partieron de regreso a Formosa 35 trabajadores originarios y que gestionaron que la empresa se haga cargo de los gastos de un colectivo. Indicó que realiza además gestiones con la patronal para que pague las quincenas a otros 50 trabajadores, también oriundos de aquella provincia, y que sean trasladados del edificio en construcción de Metán y alojados en El Galpón.

Además, el gremialista sostuvo que realizó una inspección en la empresa este jueves. Como condición irregular dijo que dentro del campo en el que trabajan los cosecheros, encontró que no tenían baños químicos. En el lugar también hay trabajadores de Jujuy, y de distintas localidades del interior de Salta, sobre todo de los departamentos Metán, Anta y General Güemes.

Piezas con y sin camas

Un cosechero que pidió reserva de su nombre dijo a Salta/12 que hasta la fecha, la empresa le dió solo un recibo de la primera quincena. Además, contó que recién esta semana les pagaron, en cuotas, la primera quincena. Ayer, 30 de junio, venció la segunda quincena que esperan cobrar la semana que viene, porque la firma les indicó que les pagarían en 5 días hábiles. "Hay gente que vive el día a día" y la espera por el cobro les genera complicaciones, señaló el cosechero.

Según detalló otro trabajador, en uno de los hospedajes les dan piezas con camas y baño y allí duermen 6 cosecheros en las de tamaño chico, y entre 8 o 10 en otras un poco más grandes. Indicó que ahí cortan el agua en la noche y la largan a las 8 de la mañana, lo que les complica usar los sanitarios, higienizarse o desayunar, ya que a las 9 deben salir al trabajo, y lo tienen que hacer "a las apuradas". Además dijo que no hay donde lavar la ropa y para cocinar deben hacerlo a leña o conseguir cocina y garrafa. Indicó que alli hospedan entre 50 y 60 trabajadores. También contó que les impiden salir los domingos, que son los días de descanso, con la amenaza de dejarlos sin hospedaje cuando regresen.



El cosechero indicó que en otro lugar de alojamiento, que es un galpón, no hay ni camas, y cada trabajador duerme en su colchón, "todos tirados". Allí pernoctan entre 30 o 40 trabajadores.

Según contó este trabajador, en la cosecha también hay mujeres, "cada grupo tiene dos o 4 mujeres". Indicó que hay más en la parte de empaque y son mayormente de El Galpón. "En el campo no tenemos agua ni para lavarse, ni jabón a la hora de salir del trabajo. Con todo esto (de la pandemia) es imprescindible. No tenemos baños tampoco, habiendo mujeres", expresó.

El trabajador dijo que no conocen a Domínguez, el delegado de la Uatre, y consideró que “brilla por su ausencia". "Debería empezar a preocuparse por la gente, no somos 10 ni 15, somos más de 500 personas”, expresó.

"No puedo conseguir un cambio de guantes. Ya están rotos por todos lados, destruidos totalmente. No nos dan ropa, la planta de limón tiene ramas secas, espinas", manifestó el cosechero y dijo que ellos tienen que buscar telas gruesas para protegerse. “Nos prometió la empresa, pero no vi nada hasta ahora”, sostuvo.

El trabajo es "por tanto, o por destajo". "Mientras uno más produce más les pagan", sostuvo el cosechero. Dijo que las maletas chicas supuestamente pesan 10 kilos, pero calcula que llegan a 12 kilos, "tampoco se cumple". En promedio por jornal deben tener entre 50 o 60 maletas.

El diputado por Metán Sebastián Otero dijo a Salta/12 que pedirá informes al Ministerio de Producción y también a la Secretaría de Trabajo de la provincia "para saber qué acciones han llevado adelante". Respecto al lugar de alojamiento de Metán, consideró que "quien debería generar acciones directas es el municipio que no clausuró este lugar donde estaba la gente hacinada" .

El legislador señaló que hace tres semanas hubo trabajadores rurales de El Galpón que realizaron una protesta cortando el puente del río juramento por los pagos atrasados de la empresa. También dijo que conocía el reclamo por la falta de indumentaria.

"La empresa subcontrata a una persona para que traiga a trabajadores de Formosa. Se debe priorizar a la gente de lugar", consideró el legislador. Indicó que traen trabajadores de otros lugares como mano de obra barata. "El Ministerio de Trabajo debería ver esta situación, si están registrados todos los trabajadores, cuanto se está pagando", sostuvo.

"Estamos en un lugar abiertos al diálogo para ver cual es la situación de la empresa. A las personas que están trabajando, decirles que no están solas y más aún a la gente de la zona. Queremos que la empresa trabaje, gane plata pero también que los cosecheros cobren su sueldo en tiempo y forma", y deben contar con condiciones dignas de trabajo y alojamiento, sostuvo el diputado.