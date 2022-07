En el marco de las políticas para controlar la salida de divisas y acrecentar reservas, el Banco Central (BCRA) prohibió la compra en cuotas de productos “puerta a puerta” o servicios adquiridos en el exterior. La medida recae en entidades bancarias y empresas proveedoras de créditos, e incluye desde productos enviados por correo hasta pasajes y paquetes turísticos.

La decisión fue publicada a través de la Comunicación "A" 7535 y regirá a partir del próximo lunes 4 de julio. A partir de ese día, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.

Ante todo hay que aclarar que se puede seguir comprando y pagando con tarjetas en tiendas del exterior. Lo que se restringe es la financiación en cuotas.



“Mientras se normaliza la macroeconomía, a esos incentivos hay que ir regulándolos, acomodándolos y hacerlo en pesos, en cuotas, financiados”, definió Sergio Woyechesen, vicepresidente de la autoridad monetaria.

Sobre qué rubros recae la norma

Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (alojamiento, alquiler de autos, etcétera) realizadas en forma directa o indirecta a través de agencia de viajes y turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios.

(alojamiento, alquiler de autos, etcétera) realizadas en forma directa o indirecta a través de agencia de viajes y turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios. Productos en el exterior que se reciban por envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, "couriers" y gestoría de trámites aduaneros.

“No nos parece un buen uso de esas herramientas financiar en cuotas sin interés productos que vienen de afuera”, consideró Woyechesen durante una entrevista por Radio 10.



El resultado de los controles

La decisión se suma a las medidas en el inicio de la semana para empresas a las que se obligó a buscar financiamiento propio para continuar con su actividad.

Con estas iniciativas, el gobierno nacional logró controlar el mercado de cambio y comprar cerca de 1.500 millones de dólares en las últimas cuatro jornadas. De esta forma logró cumplir con la meta de acumulación de reservas que de 3.450 millones al 30 de junio.

Los antecedentes

En rigor, ya había una restricción para la compra de pasajes o servicios turísticos. Lo que ahora se sumó es lo que se conoce como “puerta a puerta”.

O sea, no es la primera vez que el BCRA toma una medida de este tipo. En noviembre de 2021 había prohibido el financiamiento de las compras en cuotas sin interés con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como una forma de desalentar la compra de paquetes al exterior.

El motivo fue que entre 2011 y 2020 la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.



Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo productivo, el déficit de ingresos y egresos de la cuenta viajes a través de operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumulado entre 2012 y 2020 fue de 47.800 millones de dólares.