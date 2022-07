DOMINGO 3

TEATRO

La Madonnita Esta historia se ubica a principios del siglo XX en un altillo de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto político-económico de crisis, la pieza refleja el padecimiento de las mujeres a lo largo de la historia y su posición como objeto de intereses económicos y sexuales. La Madonnita condensa distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres y proponiendo, a su vez, una reflexión sobre la construcción de las masculinidades. Protagonizada por Natalia Pascale, Darío Serantes y Fito Pérez. Dirige Malena Miramontes Boim.

A las 19.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $1200.

Mi don imaginario A diez años de la partida de Hugo Midón, este musical recrea el universo del autor proponiendo un viaje mágico de búsqueda imaginativa. Celebra así a la dupla que conformó con Carlos Gianni y que marcó a varias generaciones. El reencuentro entre dos amigos, Humi y Carlogi (payasos alter ego de Midón y Gianni), con el sensible objetivo de recuperar los abrazos y la comunicación cara a cara. A partir del juego que proponen las canciones emblemáticas, se transitan sus temas más inspiradores: la amistad, la libertad, la tolerancia, el respeto. Dirige Pablo Gorlero y actúan Ana María Cores, Alejandro Vázquez, Jorge Maselli, Fernando Avalle y Sacha Bercovich, entre otros.

A las 15, en el Teatro de la Ribera, Av. Pedro de Mendoza 1821. Entrada: $950.

Juana la Loca Esta es una épica romántica sobre una de las mujeres más famosas de la historia. Su prisión durante más de cuarenta años fue su paraíso, pues allí voló un alma pura rodeada por la crueldad y la ambición de los hombres. Traicionada por su padre, su marido y su propio hijo, Juana la Loca no es un unipersonal se trata de una magnética obra que habla de la locura, del amor no correspondido, de las brutales pasiones del poder y de la magia del deseo fabricado. El texto es de Pepe Cibrián Campoy, con dirección de Ana Padilla y actuación de María Seghini.

A las 11.30, en el Patio de Actores, Lerma 568. Entrada: $1000.

MÚSICA

Astudillo y Grupo La cantante Lorena Astudillo interpreta obras propias del disco Crisálida y clásicos de la música folklórica argentina y latinoamericana, junto con su grupo integrado por Constanza Meinero en piano, Gaspar Tytelman en percusión, Lucas Homer en contrabajo y Sebastián Castro en guitarra.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE



For the sake of gold Tras 40 años al frente de un espacio artístico comunitario, The Bread Factory, Dorothea y Greta luchan por sobrevivir cuando una pareja china de artistas del performance llega a Checkford y construye un enorme complejo cultural en su misma calle, desencadenando grandes cambios en su pequeño pueblo. El film de Patrick Wang (En la familia, El secreto de los otros) comprende una historia en dos partes y recuerda a lo mejor de Robert Altman por su elenco coral y narrativa de final abierto. Con su calor, humor y rareza inesperadas, lo que está en juego en este drama de ciudad pequeña es enorme. Con Tyne Daly y Elisabeth Henry-Macari.

Disponible a través de MUBI.

LUNES 4

CINE

Mamma Roma En su estreno en 1962, la película protagonizada por Anna Magnani se llevó premios, pero también una denuncia de un comandante de los carabinieri por “contenido obsceno y contrario a la moral pública”. A 60 años de aquellos hechos y en coincidencia con el centenario del nacimiento de Pasolini, el reestreno del largometraje en Buenos Aires supone una gran cita cinéfila. Se trata de una versión impecablemente restaurada, una copia a la altura del evento. Mamma Roma cuenta la historia de una mujer que luego de trabajar como prostituta comienza una nueva vida con sus ahorros. Lo primero que desea es volver a conectarse con el hijo que abandonó.

A las 14, 19.25 y 22.20, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $600.

Los niños de Dios Francisco y Sol fueron criados fuera del sistema en una comunidad religiosa llamada “La Familia Internacional”. En un intento por liberar la voz y reconfigurar el rompecabezas de la subjetividad, la película recupera un pasado que vuelve a través de sus recuerdos para exponer hechos que habían sido negados. La película propone ingresar en el universo de la vida continuando una línea en donde la resiliencia es la clave para los protagonistas. Dirigida por Martín Farina (Mujer nómade, Cuentos de chacales), la película pasó por el BAFICI en su edición 2021 y el 8° Invasion Film Festival de Berlín. Actúan Francisco Cruzans, Sol Cruzans y Silvia Markus.

Disponible a través de MUBI.

ARTE

Cultivar flores Romina Ressia presenta su primera exposición individual de pinturas con texto de Ángel Navarro. El título de la muestra se desprende del conocido Libro del arte escrito por el italiano Cennino Cennini a fines del siglo XIV. Ressia comparte su lectura, óleo mediante, de obras notables de artistas del pasado. Su intención de forzar el saber que posee tanto de las piezas como de sus autores pone en tensión los diferentes tipos de memoria (semántica, individual o colectiva) buscando reconquistar y moldear su propio archivo para luego propagarlo.

En Galería del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

Claroscuro latinoamericano En el arte argentino, Claudia del Río es una artista imán. A través de su obra, sus clases, sus libros, sus proyectos grupales crea un campo de atracción en el que las personas entran y salen llevándose algo con ellas. Claudia del Río es referente de generaciones de artistas y también alguien que siempre interrogó al pensamiento y la escritura sobre el arte. Es una artista de tres cabezas: una cabeza conceptual, una dibujante –que tiende puentes entre el dibujo como práctica de la intimidad y proyecto colectivo– y una puesta en los materiales y la intervención manual de objetos que la acerca a aquellos que hacen arte sin ser artistas.

En Walden Gallery, Viamonte 452. Gratis.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo vuelven a sonar con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que los rituales de lunes en el Konex están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1000.

MARTES 5

CINE

Clásicos franceses Continúa el ciclo de grandes clásicos restaurados del cine francés. La muestra está integrada por diecisiete largometrajes en copias restauradas. Incluye títulos de Agnès Varda, Jacques Rivette, Jean Renoir, Georges Franju, Jacques Demy, Chris Marker, Louis Malley, François Truffaut, entre muchos otros. Este martes se verá Zazie en el metro, de Louis Malle, con Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Vittorio Caprioli. Zazie, una niña de once años, cínica y mal hablada, llega a París para pasar el fin de semana con su tío, y a partir de ese momento nada ni nadie es lo que parece ser.

A las 15, 18 y 21, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

Salir de puta La ópera prima de Sofía Rocha muestra a través de un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron la prostitución el intenso debate de los feminismos locales sobre el asunto. El largometraje hilvana tanto historias de mujeres que se consideran trabajadoras sexuales como quienes se piensan en situación de prostitución porque quieren abandonarla.

A las 18.30, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

El campeón de los fantasmas Se presenta la nueva muestra de Fabio Kacero con curaduría de Francisco Garamona. Dice al respecto: “Probablemente esta muestra pueda verse como la continuación del último libro publicado por el artista: Antología del sueño argentino. El libro cuenta un sueño imaginario, en el que un muchacho se encuentra en una casa de remates de arte y el guardia le entrega el catálogo de la subasta y le dice que se acaba de vender el cuadro más caro del mundo. La anécdota urdida por Kacero escritor inspira a Kacero artista plástico, que hunde su brazo en la ficción, arranca las páginas de ese catálogo imaginario y las convierte en las hojas reales que podemos ver hoy enmarcadas y colgadas en la sala de la galería”.

Hasta el 27 de agosto, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Confluencias Teniendo como común denominador la gramática del arte geométrico, la base de sustentación del diseño, la ponderación del espacio en su realidad fenoménica palpable en sus proyectos escultóricos o simulado en sus trabajos en el plano, además del empleo de la luz en tanto expansiva cualidad cromática, así como por su significado energético; las obras de Enrique Torroja y Mónica Van Asperen se encuentran en un diálogo que supera las distancias históricas y generacionales. Curaduría de de Adriana Lauria.

En Galería Cecilia Caballero, Suipacha 1151. Gratis.

TEATRO

Rota En esta nueva creación de la compañía El Balcón de Meursault, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan. Protagoniza Raquel Ameri.

A las 20.30, en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: desde $1000.

MIÉRCOLES 6

MÚSICA

Abonizio Invisible Dos generaciones unidas para apostar a la creación de nuevos tangos, composiciones originales marcadas por la poesía arrolladora de Adrián Abonizio y los arreglos vanguardistas del joven conjunto de tango contemporáneo La Máquina Invisible. Los músicos rosarinos regresan a Buenos Aires para presentar en vivo su nuevo álbum Ciudad malandrina. Aquí el grupo versionó y arregló once canciones de Abonizio, algunas en coautoría con Rubén Goldín y otras con miembros del quinteto.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $1200.

Fernández Fierro Se presenta la orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena. Regresa a los conciertos en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro, shows que son verdaderas celebraciones de un tango visceral y poderoso. La agrupación de más de veinte años de vida presenta nueva formación y repertorio, y también están presentes los tangos de "Ahora y siempre", su último disco de estudio. Además, la orquesta lidera un proyecto colectivo que los lleva a organizarse como cooperativa, editar sus discos de manera independiente y administrar su propio club.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: desde $1400.

TEATRO

Las manos sucias A finales de la Segunda Guerra Mundial, en un país imaginario, se abre una grieta ideológica dentro de un mismo partido. Un joven se presenta como secretario del líder político, enviado por una facción contraria con una misión urgente. Son tiempos de objetivos claros y precisos. Pero las certezas que arrojan a la acción son inestables. La percepción de los hechos es insegura. La realidad se parece a una obra de teatro. El elenco lo forman Daniel Hendler, Flor Torrente, Guido Botto Fiora, María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda y Ramiro Delgado. Dirección de Eva Halac.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $550.

ETCÉTERA

Reynols Se presenta el libro Reynols: Minecxiología publicado por la editorial Dobra Robota. Se trata del primer libro dedicado íntegramente a la banda, con anécdotas e historias contadas en primera persona, artículos de Pauline Oliveros y Marc Masters, reseñas de prensa, entrevistas, fotos, el anexo más completo de discografía, filmografía, bibliografía y mucho más. Reynols comenzó como banda en Buenos Aires en 1993, pero ha trascendido cualquier límite espacio-temporal. Obras como Gordura vegetal hidrogenada o el Concierto para plantas son tan potentes que incluso después de casi treinta años siguen generando todo tipo de reacciones.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Conversaciones De regreso en el museo, en vivo, esta nueva edición del ciclo Conversaciones propone el encuentro con la obra de autores y autoras que trabajan en un amplio rango de géneros y expresiones artísticas. En esta ocasión será junto a Mauro Libertella. Un recorrido sobre el estado de la literatura contemporánea, sus procesos creativos y las lecturas que se ponen en juego en la escena de escritura, a cargo de Malena Rey.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

JUEVES 7

CINE

Manto de gemas Se estrena la ópera prima de la realizadora Natalia López Gallardo. La película obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín. En medio de un divorcio brutal, Isabel se refugia con sus hijos en casa de su familia. Al llegar descubren que la hermana de María, la ayudante en la casa, ha desaparecido. Isabel se une a María en una búsqueda desesperada y se adentra en un mundo hostil. Mientras tanto, la comandante de policía a cargo de la investigación, intenta alejar a su hijo de los carteles que lo reclutan. A medida que se acaba el tiempo, las tres mujeres emprenden un camino de transformación.

A las 18, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

Cafrune La película aborda al músico no desde el orden biográfico sino a partir de sus paradigmas. El rol del juglar en la cultura, la forma del intérprete, la historia. El punto de partida de esta historia es uno inconcluso: su viaje final a Yapeyú luego de su actuación en Cosquín en 1978. Año en el que fallece tras ser arrollado por una camioneta. Los entrevistados en el documental componen un conjunto de voces que tejen la trama del trovador acompañados de imágenes, videos y recitales inéditos. Cafrune está dirigida por Julián Giulianelli.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Bahía Blanca Mario, un profesor universitario, investiga al escritor Ezequiel Martínez Estrada como pretexto para escapar de su pasado. Una vez instalado en Bahía Blanca, la ciudad parece ser el escenario ideal para olvidar, hasta que un encuentro casual con una vieja amiga advierte el peor peligro. La ópera prima de Rodrigo Caprotti está basada en la novela homónima de Martín Kohan. El film ganador del premio Ópera Prima del INCAA, está protagonizado por Guillermo Pfening y cuenta con actuaciones de Marcelo Subiotto, Elisa Carricajo y Ailín Salas..

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Panash En un futuro cercano y distópico Buenos Aires está en llamas. Pero en los márgenes de la ciudad hay lugar para una historia de amor. Ciro es considerado en el barrio como un santo, respetado por todos, su debilidad es Panash, la única en el barrio que intenta despertar conciencia a través de las rimas y su mejor amiga. Sin embargo, tras la aparición de Isi, Panash no tarda en demostrar interés por él. Ciro decide ayudar a Isi a conquistarla rapeando. Con la muerte de un pibe en el barrio, Ciro y su banda, junto a Isi, deciden adentrarse en una ciudad fantasmagórica. Dirige Christoph Behl (El desierto). Actúan Real Valessa, Homer el Mero Mero y Lautaro LR.

Disponible a través de Amazon Prime.

ARTE

Caminando La exhibición de Nora Dobarro debe enmarcarse en un contexto donde su visibilidad como artista ha sido obturada por el sistema patriarcal. Si bien Dobarro nunca respondió al estereotipo, no tiene el reconocimiento que reciben sus colegas varones. No es casual que se pueda recordarla desde su taller de la calle Reconquista produciendo su obra y, a la vez, dando clases y estimulando relaciones sociales y profesionales que colaboraron en la gestación de la escena del arte en los años ‘90.

Hasta el 20 de agosto, en Galería Grasa, Santos Dumont 3703. Gratis.

VIERNES 8

TEATRO

El amante de los caballos Una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia y la de su familia, intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de los jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato –colmado de recuerdos y episodios enigmáticos– va descubriendo una manera íntima de despedirse de su padre. Y finalmente, de encontrarse a sí misma. Dirige Lisandro Penelas. Actúa Ana Scannapieco.

A las 20.30, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1200.

MÚSICA

Big Mama Laboratorio La banda de Beccar presenta su disco Engendro. Compartirá escenario con Juli Papi, Kami Kama y Tati D, quienes colaboraron en el álbum. Big Mama Laboratorio nace en 2011. Ha girado con sus shows, charlas y talleres por Alemania, Austria, Eslovenia, Uruguay y gran parte de Argentina. Compuso y compartió escenario con artistas como Paloma del Cerro, Sara Hebe, Leo García y Lula Bertoldi.

A las 21, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Entrada: $800.

Julieta Laso Ella canta todo el tiempo desde que supo que podía hacerlo. Yuri Venturin la invitó a cantar en su orquesta, la mítica Fernández Fierro. Años después, Julieta comenzó su carrera solista y un álbum: bandoneones, un contrabajo, un bombo y una caja. Cabeza negra es un ruego gritado desde algún balcón desvencijado de Buenos Aires. Es el arrabal de este continente. En cada canción suplica, no con sumisión, porque el sonido del disco es una amenaza. Es la liturgia de escuchar canciones de protesta, como si fueran de amor.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 722. Entrada: desde $1600.

ARTE

El cisne en llamas A 80 años de su nacimiento y 20 de su muerte, la Fundación Klemm presenta el segundo episodio de esta muestra que rinde homenaje al artista queer que orquestó este mismo espacio durante casi una década. En las otras salas los hitos del acervo Klemm se mezclan con sus retratos encargados, un subgénero del arte argentino. Así se lo observa pintado y fotografiado por Silvina Benguria, Delia Cancela, Marcos López, Humberto Rivas y Oscar Bony. Párrafo aparte merece un retrato de 1964 que le tomó Mariette Lydis montado en un altar que reproduce el mobiliario de la casa de French 2825.

Desde el 6 de julio, en Fundación Federico Jorge Klemm, Marcelo T. de Alvear 628. Gratis.

Hiper Excitada Se presentan pinturas hechas por danimundo. Dice el texto de sala: “Definir el arte hoy, ¿qué es el arte?, para mí se volvió ridículo. Más importante es definir qué es el porno, que es algo que todes parecemos saber de antemano de modo automático. ¿Quién no sabe lo que es el porno?” se pregunta danimundo. Las “pinturitas” expuestas –como le gusta caracterizarlas a él– provienen de un manual de sexualidad de los años setenta.

A las 19, en Hijas del Arte, Cabrera 4611. Gratis.

ETCÉTERA

Escrituras que piensan La fotógrafa Inés Ulanovsky y la poeta Mónica Rosenblum conversan acerca de los vínculos que se establecen entre texto e imagen en las construcciones literarias contemporáneas. Modera Gabriela Luzzi.

A las 19, en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568. gratis.

SÁBADO 9

TEATRO

Fantasmatic Un grupo de intérpretes se sumergirá en situaciones fugaces para buscar que emerja la emoción sincera. Pero toda emoción es escurridiza y allí es donde se verán en figurillas para alcanzar su objetivo, pues en su recorrido irán surgiendo interrogantes, dudas que van más allá del misterio de las emociones y que tienen que ver con contradicciones de la naturaleza humana. La obra fue producida en el Ciclo Invocaciones, con curaduría de Mercedes Halfon. Con dirección de Ciro Zorzoli y actuaciones de Paola Barrientos, Juan Ignacio Bianco, Matías Corradino, Hilario Laffitte, Marianela Pensado y Diego Velázquez.

A las 18, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1000.

El tipo Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Su intérprete Lisandro Penelas escribe una textualidad fragmentada, con un sentido que se escapa entre el presente y el pasado, que nos obliga a seguir la espiral de una historia donde la incertidumbre es la única certeza. Dirige Ana Scannapieco.

A las 20, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1200.

Los amigos de las películas Esta tarde, Carlos Diviesti no quiere dar clase. No tiene ganas, no puede hacerlo. Aunque le dé un gusto enorme hablar sobre King Vidor y sobre el período Pre Code, sobre las películas que nombra y cuyos fragmentos proyecta, algo le sucede. Algo que va más allá de sus posibilidades, que no tiene arreglo y de lo que ni una sola línea se publicó en ningún diario. Entonces Diviesti pregunta: “¿Qué cosas les importan a ustedes? ¿A ustedes les importa que tiren abajo un cine?”. Los amigos de las películas es el resultado del seminario de Dramaturgia Biodramática dictado por Vivi Tellas en la UNA. Actúa Carlos Diviesti y dirige Pehuén Gutiérrez.

A las 16, en La Gloria Espacio Teatral, Yatay 890. Entrada: $600.

MÚSICA

Feli Colina La salteña presenta su nuevo disco El valle encantado, con un show que será un viaje de transformación hacia sus raíces. Junto a su banda, Los Infernales, Feli crea un espectáculo donde la música y los sonidos son protagonistas pero el vestuario, la puesta de luces, la escenografía y las sorpresas terminan de adentrarnos en este mundo de fantasía que sólo se puede describir una vez que se haya vivido.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $2000.

ETCÉTERA

Cuatro cuentos Se presenta el espectáculo híbrido de literatura y música en un solo paisaje sonoro. Dividido en cuatro partes que se suceden en continuidad, cada una de ellas consta de un cuento escrito y narrado por el escritor Martín Kohan, sobre un fondo sonoro diseñado por el compositor Marcelo Delgado, que dialoga e ilustra la narración. Integran la propuesta musical Sergio Catalán en flautas, Griselda Giannini en clarinetes, Fabio Loverso en cello, Gonzalo Pérez en percusión y el propio Delgado en piano.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

