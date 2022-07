Hace 22 años, previo a los Juegos Olímpicos de Sídney, un equipo de mujeres dejaría marcada una huella que sería eterna y no perdería vigencia a lo largo del tiempo. Las Leonas nacieron como una necesidad de identificación y ese apodo fue un impulso tan grande que pudieron conquistar la medalla de plata en la ciudad australiana y dos años más tarde ganar por primera vez un Mundial, el de Perth 2002. El tiempo pasó, también nuevos podios olímpicos y Las Leonas volvieron a coronarse en la Copa del Mundo de Rosario en 2010 con Luciana Aymar como estandarte.

Desde este sábado y hasta el 17 de julio la selección argentina de hockey transitará el camino mundialista que siempre la tiene como protagonista. Vanina Oneto habló con Página/12, durante el festejo del Día Olímpico, de la importancia de un torneo de esta magnitud, el recambio en el cuerpo técnico y las modificaciones que transformaron al deporte en los últimos años.

–¿Cómo ves a Las Leonas?

–Las veo muy bien, creo que han sumado muchísima experiencia en lo que fue el último año después de Tokio. Veo a algunas jugadoras que pareciera que en un año han madurado mucho más que eso. Las veo bien plantadas, en la Pro league han hecho un cierre muy bueno.

–¿Qué tiene de especial jugar un mundial?

–El mundial es siempre difícil, aunque los rivales no lo parezcan tanto es complicado porque Argentina es un equipo muy estudiado, muy analizado. Es un desafío hermosísimo jugar un Mundial de hockey, es lo más lindo que hay y encima hacerlo en dos ciudades. Ojalá que el camino sea muy largo y tengamos que viajar a Holanda también para el cierre.

–Dijiste tengamos ¿Sentís que sos parte todavía?

–Creo que nos pasa a todas, una acompaña, ve todo lo que puede y habla con las chicas. Una es Leona para toda la vida, a mí cuando me dicen exleona me suena raro porque es un sentimiento tan fuerte, que trasciende y más allá de que a algunas no las conozca en persona te da para escribirles, para alentar y estar. Cuando juegan Las Leonas se para mi casa y se ve hockey.

Después de la medalla de plata conseguida en Tokio bajo el mando de Carlos Retegui, el “Chapa” decidió dar un paso al costado en la conducción del equipo y Ferrara tomó el cargo desde noviembre de 2021. El pasado junio Las Leonas ganaron la Pro League por primera vez en su historia y las expectativas para el torneo que comienza son las mejores.

–¿Cómo ves el recambio en el cuerpo técnico?

–Siempre pensé que los cuerpos técnicos no tienen que ser eternos, como se renuevan las jugadoras esta bueno en los entrenadores también, eso genera movimientos de estructura de los dos lados, puede llegar a fortalecer un montón. Este cuerpo técnico lleva poco tiempo, el cierre de la Pro League estuvo muy bueno pero ahora los pingos se ven en la cancha como dicen, y ahora viene lo más lindo, lo tienen que demostrar. Del espíritu de Leona no dudo porque siempre esta esa garra extra y creo que les va a ir bien. Renovar las formas de entrenar hace que haya una energía distinta y te potencie más como jugadora así que con la mejor expectativa para ellas.

–¿Cómo cambió el hockey en veinte años?

–Hubo cambio de reglamento para hacerlo más atractivo, esto de los cuatro cuartos generó una intensidad física y de juego abismal que no se vivía en la época nuestra que jugábamos dos tiempos de 35 y más todavía cuando no se podían hacer cambios intermitentes como en el básquet. Los cambios hacen que si llevas un buen planteo, tengas un equipo al 90 por ciento o al 100 todo el partido. Hay jugadoras que tuvieron que aprender a jugar al palo tres o cuatro minutos y salir y que otra entre para jugar lo mismo y que el nivel del equipo se mantenga lo más alto.

–¿Cuál preferís el de ahora o el de antes?

–Es toda una estrategia nueva, a mí me gustaba el otro porque estaba más cómoda. Este hockey lo pienso y digo no sé si lo podría haber jugado, pero visualmente es muy atractivo, genera mucho gol, me encanta la definición de shoot out, me parece súper linda, agónica pero divina.

Antecedentes mundialistas

Las Leonas lograron estar en el podio en tres de los últimos cuatro mundiales: fueron terceras en España 2006 y Países Bajos 2014 y salieron campeonas en Rosario 2010. En Londres 2018 quedaron afuera en cuartos de final con Australia.

Este torneo será el último de Belén Succi, la histórica arquera que logró dos medallas olímpicas y dos podios mundiales con el equipo. Por otro lado, Agustina Gorzelany, quien fue la goleadora de la Pro League, se convirtió en la especialista en corners cortos y será un arma ofensiva muy importante para el conjunto nacional.

15 de las 18 jugadoras estuvieron en Tokio, las nuevas integrantes son Valentina Marcucci, Delfina Thome y Jimena Cedrés. El resto del plantel, medallista de plata en los últimos Juegos Olímpicos: Belén Succi, Clara Barberi, Valentina Costa Biondi, María Forcherio, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Victoria Sauze, Agostina Alonso, Rocío Sánchez Moccia, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Victoria Granatto, Agustina Albertario y Julieta Jankunas.

Modo de juego

Serán cuatro grupos de cuatro integrantes. Los primeros de cada zona se clasificarán directo a los cuartos de final y entre los segundos y terceros habrá un partido de octavos de final que definirá quién quedará entre los ocho mejores.

Las Leonas debutarán este sábado desde las 13.00 horas ante Corea del Sur, seguirán su camino el domingo vs España desde las 16.30 y cerrarán su participación de la fase regular frente a Canadá desde las 13.00. Todo en la ciudad española de Tarrassa.