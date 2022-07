"Soy peronista desde que nací. Crecí en una familia de dos padres que eran primera generación de peronistas, porque mis abuelos eran muy gorilas. Festejaron cuando murió Perón", reveló la senadora del Frente de Todos Juliana Di Tulio en una extensa charla en AM750 en la que, además de repasar sus orígenes políticos, habló de diversos temas de la coyuntura argentina.

Cómo se hizo peronista

En su juventud, Di Tullio vivía junto a su familia a solo dos cuadras de la casa del represor Reynaldo Bignone, en una zona militarizada: "Mis padres tenían mucho miedo. Eran de la JP (Juventud Peronista), pero no estaban en ninguna organización de defensa, aunque 'guardaban' compañeros", explicó la senadora, en el día en que se cumplen 48 años de la muerte de Juan Domingo Perón.



Insulto del senador Alfredo Cornejo

Por otro lado, Di Tullio también se refirió a la sesión de este jueves en la que el Senado aprobó la prórroga de la moratoria previsional, y al cruce que tuvo con el senador radical Alfredo Cornejo durante un tramo del debate. Según lo anunciaron en plena sesión las senadoras del bloque del Frente de Todos María Eugenia Catalfamo (San Luis) y María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), fueron testigos del hecho, Cornejo le dijo a Di Tullio: "callate boluda, no me chicaneés con boludeces".

Al respecto, Di Tullio explicó que ella no escuchó la agresión en el momento, pero que se enteró porque sus compañeras fueron a solidarizarse con ella. "Después fui a encararlo a su banca y le pregunté si me había dicho 'boluda'. No me quería mirar a la cara y me lo negó. Le dije que lamento que sea un cobarde. El violento y el cobarde tienen la misma cara", enfatizó.

¿Cristina candidata?

Por último, fue consultada por los dichos del ministro bonaerense y dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, quien este jueves resaltó la figura política de Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que es "la única persona que todavía es creíble, que genera esperanza y que está dispuesta a enfrentar al poder".



"Coincido con el "Cuervo" (Andrés Larroque), Cristina es la persona que entiende mejor el poder y que mejor disputa el poder. Y sí, la verdad es que yo me siento tranquila con Cristina", opinó Di Tullio. Sin embargo, aclaró que no le preguntó a la vicepresidenta por una posible candidatura a la presidencia en 2023: "Tengo miedo de que me diga que no", expresó.