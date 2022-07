Un tribunal técnico de la ciudad de Cruz del Eje absolvió a un albañil que llegó a juicio por jurados como acusado del crimen de la mochilera Cecilia Basaldúa, la mujer de 35 años que fue abusada sexualmente y asesinada en abril del 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. La familia de la víctima venía reclamando esa absolución porque considera que el hombre fue incorporado a la causa sin pruebas, con el objetivo de desviar la investigación.

El tribunal técnico de la Cámara del Crimen cerró la última audiencia luego de que el jurado popular declarara inocente a Lucas Bustos y dispuso su absolución, tras lo cual ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación.

"Se hizo justicia doblemente porque no se condenó a un inocente y porque mi hija va a tener una segunda oportunidad para que se esclarezca el asesinato", dijo Daniel Basaldúa, padre de la víctima, luego de escuchar el veredicto.

En ese sentido, el hombre expresó que espera "que ahora se haga una investigación con funcionarios judiciales y policiales competentes y comprometidos con el valor de la vida humana". Asimismo dijo que "se perdieron dos años, pero lo importante es que la Justicia hoy tiene los nombres de los responsables que encubrieron a los autores del crimen y plantaron falsas hipótesis para desviar la investigación".

Susana Reyes, mamá de Cecilia, también se manifestó "muy conforme" con el fallo al sostener que "se ha puesto fin a un mamarracho judicial que solo pretendía condenar a un inocente para la impunidad de los culpables". También adelantó que van a promover el "juicio político" contra la fiscal Paula Kelm, de Capilla del Monte, por haber "violentado los derechos humanos y del acceso, tanto de Cecilia y de la familia", y afirmó que detrás de toda esta trama de irregularidades "está la droga y la trata de personas".

Reyes apuntó también en contra el fiscal del juicio, Sergio Cuello, que en sus alegatos había solicitado la pena de "prisión perpetua" para Bustos, por considerarlo autor del delito de "abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y homicidio doblemente agravado criminis causa y por mediar violencia de género". "Lo que hizo el fiscal me desilusiona muchísimo. Condenar a un inocente no solo es una injusticia, sino que es una vergüenza para la justicia de nuestro país", aseveró Reyes.

Tanto la querella que representa a los padres de la mochilera como la que actuó por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, coincidieron con la defensa y pidieron que Bustos fuera absuelto por falta de pruebas.



Cecilia Basaldúa, residente en la ciudad de Buenos Aires y quien en 2015 integraba la Selección Argentina de Hockey sobre Hielo, fue parte de la comitiva para participar de los Panamericanos en México y, al concluir la competencia, se quedó en ese país para luego recorrer, por cinco años, otros destinos americanos.

En 2019 regresó a la casa de sus padres, en el barrio porteño Núñez, y pasó las fiestas de fin de año y vacaciones con su familia. En marzo, en el inicio de la pandemia del coronavirus, se trasladó a Capilla del Monte, para instalarse en esa localidad al pie del cerro Uritorco y comenzar a escribir sobre las experiencias de esos viajes.

El 5 de abril fue vista por última vez y fue encontrada asesinada 20 días después, el 25 de abril, en una zona rural de Capilla del Monte, cercana a la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del rio Calabalumba y en las proximidades de la vivienda de Bustos.

Para la fiscal Kelm, "en fecha y hora que no se ha podido determinar con exactitud, pero comprendida entre las 23 del 5 de abril y el 15 de abril" de 2020, "en lugar tampoco determinado con exactitud", Bustos "se habría encontrado con Cecilia, que caminaba por el lugar, y mantuvo una conversación acerca de caballos". En ese lugar, Bustos "doblegó a la víctima" para luego someterla sexualmente y asfixiarla. La fiscla estimó que "la asfixia ha sido la causa eficiente de la muerte" de la mochilera, de acuerdo con la acusación fiscal.

Pero en los alegatos, las querellas encabezadas por la abogada de la familia de la mochilera, Daniela Pavón, y el letrado Gerardo Battistón, por la Secretaría de DDHH, destacaron la "falta de pruebas" contra el albañil.

Pavón solicitó la "absolución" de Bustos al considerar que "las pruebas indiciarias mencionadas por el fiscal no son suficientes" y solicitó que se "remitan las actuaciones para que se realice una nueva investigación". "Nadie en este juicio mencionó a Bustos", dijo la letrada, quien aseveró que este debate no conduce al esclarecimiento y que se le dieron "dos años de ventaja a los verdaderos asesinos".

Por su parte, Battistón, al pedir también la absolución de Bustos por "ausencia de pruebas", añadió que el albañil fue vinculado al caso porque "no tenía recursos intelectuales ni materiales para defenderse" y "lograron acorralarlo y sin evidencia". "No se ha investigado correctamente y no se han valorado pruebas importantes. La investigación fue solamente policial y no judicial", cuestionó.