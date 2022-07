Mientras Cristina Kirchner hacía un discurso en un acto en Ensenada para recordar a Juan Domingo Perón, el ahora exministro de Economía publicó en sus redes sociales una extensa carta de renuncia en la cual explicó los motivos de su salida del Gabinete.

Asimismo, Guzmán agradeció al presidente Alberto Fernández, pero le advirtió que "será trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante".

"Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas", completó.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El exministro destacó la importancia que representó para la Argentina haber logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "cuidando cada palabra, siempre con la responsabilidad de actuar en pos del objetivo de hacerle bien a nuestro país". "Se logró un acuerdo que tuvo características destacables", elogió.

"Cuando alguien presta en un mundo de tasas de interés cero (como era el mundo de entonces, ya no el de ahora) a una tasa de 7% en dólares sabe que está tomando un riesgo. Si el riesgo de que las cosas no vayan bien se materializa, aparece un gran problema distributivo y de eficiencia productiva. Cuando quien gobierna lo hace en pos del bienestar de su pueblo, debe hacer todo lo posible para que ese riesgo no lo termine pagando el propio pueblo en la forma de ajustes draconianos que generan exclusión, desempleo, desinversión en salud, educación, infrastructura, ciencia, y así un país con un peor futuro, a expensas de mantener retornos financieros insostenibles para quien en parte tomó una apuesta", recordó sobre la negociación que comenzó en 2020.

Crecimiento económico

Según Guzmán, las políticas implementadas durante su gestión hacen que "hoy la economía continúa creciendo y generando empleo" y que el país se ha podido adaptar "a las circunstancias globales cambiantes en el contexto de la guerra en Ucrania". Respecto al conflicto bélico, el exministro dijo que como forma de "dar respuesta al impacto distributivo regresivo" que provoca, se presentó el Proyecto de Ley de Renta Inesperada. "Su aprobación contribuiría a la equidad social y contribuiria un estricto acto de justicia social", aseguró.

Y añadió: "Por delante, será fundamental continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo a las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética, así como la coordinación vía políticas de precios e ingresos, para atacar la problemática inflacionaria que daña al funcionamiento de nuestra economía y lograr continuar recuperando el poder adquisitivo de los ingresos".

Tranquilizar la economía

"Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica. Una economía tranquila es aquella en donde las grandes mayorías enfrentan condiciones para su pleno desarrollo humano. Para lograr ello, había que establecer una secuencia de acciones que le permitiesen al Estado contar con las condiciones adecuadas para llevar adelante una política económica y de desarrollo sustentable, que contribuyese a una economía de mercado (i) inclusiva sobre la base de la generación de empleo; (ii) dinámica a partir de la agregación de valor y conocimiento; (iii) estable, en una Argentina que reparta las oportunidades de forma equitativa a lo largo y ancho del territorio federal y que fortalezca su soberanía".



Las políticas económicas durante la pandemia

Guzmán señaló que apenas cien días después de asumir llegó la pandemia de coronavirus al país, que ya se encontraba en una situación económica complicada luego de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Pero aún así, destacó, se implementaron el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), “con el que se subsidió hasta el 50% del salario de los trabajadores registrados del sector privado” y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), “que protegió principalmente a los hogares donde no se percibían ingresos formales”.

Su agradecimiento a Alberto Fernández

El ahora exfuncionario agradeció al Presidente por la oportunidad de "poner a la Argentina de pie" y le advirtió que debe lograr un acuerdo al interior del Frente de Todos para que quien lo reemplace "cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante".