"Hay que bajar los desencuentros"

Uno de los jefes de los senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, pidió este domingo "bajar los desencuentros" en la coalición de Gobierno y consideró que el nombre del reemplazante del renunciante ministro de Economía, Martín Guzmán, debe darse a conocer lo antes posible "para llevar tranquilidad a la población".



El senador formoseño remarcó la necesidad de que en el seno del FdT se dialogue "para ver cómo resolver" los problemas económicos que afectan al país y señaló que "no se trata de nombres", sino de "medidas para resolver los problemas".



En declaraciones efectuadas a la radio Futurock, el legislador consideró que respecto al eventual comportamiento de los mercados el lunes que "hay que dar una respuesta para que, como se dice, no se asusten y no haya problemas en las variantes de cotización del sistema".