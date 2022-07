Cines

ALICIA Y EL ALCALDE

Con Fabrice Luchini y Anais Demoustier. Dir: Nicolas Pariser. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 20.20 hs.

DOG: UN VIAJE SALVAJE

Con Channing Tatum y Luke Forbes. Dir: Channing Tatum y Reid Carolin. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 21.50; tras 00.10 hs.

EL GEMELO SINIESTRO

Con Steven Cree y Tristan Ruggeri. Dir: Taneli Mustone. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: Solo tras sáb, 00.40 hs. Sub: 21.50 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.40, 23.10; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.30 hs.

Showcase: Cas: 20.05, 22.40 hs. Sub: 22.15 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 17.20 hs. Sub: 19.40 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 23.00* hs. 3D Cas: 13.00, 18.20, 23.40** hs. 2D Cas: 19.30 hs. (*Cancelada mañana y mié 6) (**Cancelada mié 6)

Hoyts: 3D Cas: 12.30, 18.50 hs. 2D Cas: 15.40, 19.55, 21.55, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 19.25, 22.30 hs. 2D Cas: 15.15, 15.35, 18.25, 21.30 hs. 2D Sub: 18.50, 21.55 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 16.00, 21.20* hs. 2D Cas: 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00, 22.30, 23.30 hs. (**Cancelada mié 6)

Hoyts: 2D Cas: 12.20, 13.30, 14.50, 16.10, 17.10, 18.50, 19.30, 21.30; tras sáb, 00.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.40, 19.00, 21.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.55, 17.25, 19.55, 22.25 hs. 2D Cas: 13.40, 14.10, 14.30, 16.15, 16.35, 16.55, 19.10, 19.30, 21.45, 22.05 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15 hs.

MAMMA ROMA

Con Ettore Garofolo y Franco Citti. Dir: Pier Paolo Pasolini. SAM 18 años.

Cines del Centro: Sub: 20.30 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.00, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00* hs. 3D Cas: 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30* hs. 2D Cas: 13.15, 14.00, 14.30, 15.15, 16.00, 16.30, 17.15, 18.00, 18.30, 19.15, 20.00, 20.30, 21.15*, 22.00 hs. (**Cancelada mié 6)

Hoyts: 3D DBOX Cas: 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.10; tras sáb, 00.30 hs. 3D Cas: 12.00, 13.45, 16.00, 16.30, 18.15, 18.45, 20.30, 21.00 hs. XD DBOC Cas: 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15; tras sáb 00.00 hs. 2D Cas: 12.45, 13.130, 14.15, 15.00, 15.45, 17.15, 17.50, 19.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.45, 18.20, 19.00, 19.45, 20.20, 21.00, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.20, 15.00, 16.40, 17.20, 19.00, 21.20 hs. 2D Cas: 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.00, 18.40, 19.20, 19.40, 20.00, 21.00, 21.40 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 16.30, 19.20 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 23.00* hs. 2D Cas: 23.15** hs. 2D Sub: 23.15* hs. (*Solo mañana) (**Cancelada mañana y mié 6)

Hoyts: Cas: 22.00 hs.

Showcase: Cas: 13.35, 16.25, 19.15, 22.10 hs. Sub: 13.55, 16.50, 19.45, 21.50, 22.35 hs.

UNA PASTELERIA EN NOTTING HILL

Con Celia Imrie y Rupert Penry-Jones. Dir: Eliza Schroeder. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.40 hs.

HIJAS DE LA COMEDIA

Mercedes y Victoria Carreras, madre e hija actrices mientras filman el documental revelan su intimidad y secretos del oficio.

Arteón. Jue 30, 17 hs.

SOLA

Cuenta la historia de Laura Garland, quien lleva su embarazo sola; su marido combate en la guerra que amenaza la ciudad.

Arteón. Jue 30, 19 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

La Juke. Banda de blues eléctrico con sonido vintage característico del blues originario de Chicago. Mañana, a las 21 hs.

Maverik. Banda que propone un repertorio basado en clásicos de los años 80. Mié 6, a las 21 hs.

Revolver. Repertorio de todas las épocas de The Beatles. Jue 7, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Freddy y Los Solares. Vie 8, a las 22 hs.

Coty Hernández. Sáb 9, a las 22 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Mix Retro Mania. Para cantar y bailar con la mejor música de los 70, 80 y 90. Jue 7, a las 21 hs.

La Cofradía Del Santo Reproche. Banda tributo a Joaquín Sabina. Vie 8, a las 21 hs.

Azabache. El cuarteto de cuerdas presentará su reciente producción discográfica junto al quinteto rosarino Masmédula. Sáb 9, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Orquesta Sinfónica Provincial. Dir: Nicolas Rauss. Solista: Pablo Saraví (violín). Jue 7, a las 21 hs.

Javier Migled. El cantante presenta su primer material discográfico. Vie 8, a las 21 hs.

Ismael Serrano. El cantautor madrileño vuelve con "Seremos", su nuevo LP inédito. Sáb 9, a las 20.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Concierto Estrafalario. Espectáculo infantil de humor musical por Salvador Trapani. Del 11 al 16, a las 16 hs.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jun y jul, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Los Palmeras. Dom 10, a las 20 hs.

Mau y Ricky. Dom 24, a las 21 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Debka. Con un trombón y un cuarteto de cuerdas presentan obras originales de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Vie 8, a las 20.30 y 22 hs.

Matías Arriazu & Sebastián Macchi. El dúo se presentará con la cantante Cecilia Palh como artista invitada. Sábado 9.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Julieta Sciasci + Cata Torres. Ciclo Mucha Data. Mié 6, a las 21 hs.

Elías. Sáb 9, a las 21 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Cuanticuénticos. Música para las infancias en vacaciones de invierno. Dom 10, a las 16 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

La pipa de la paz. Una madre obliga a su hijo a volver de Nueva York para resolver un insólito problema familiar. Con Betiana Blum y Sergio Surraco. Dir: Betiana Blum. Dom 10, a las 21.30 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho por salut. La vigencia de un clásico rosarino según pasan los años. Funciones todos los días a las 16 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

𝗢𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗮𝘀. Isabela, Blancanieves, Cenicienta, Elsa, Moana, Peter pan y muchos personajes más juntos en una historia única. Dom 10, mié 13 y dom 17, a las 16 hs. Sáb 13 de ago, a las 16 hs.

𝗦𝗼𝘆 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲𝘀𝗮. Música, magia y color en una historia única pensada para vos. Lun 18 y mié 20, a las 16 horas.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CET

San Juan 842.

Princesa Nazi. Obra de Leonel Giacometto y Alexis Muiños Woodward. Sáb de jul y ago, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de julio, 21 hs.

Unidad de traslado. Con Yanina Sawicz y Carolina Rossi. Dramaturgia y dir: Federico Cuello y Juan José Scaglia. Dom de julio, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Crónica de una debacle. Ficción y realidad mezcladas en una comedia reflexiva que reúne a las actrices Claudia Schujman y Andrea Fiorino. Sáb 16 y 23, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Con Nicolás Terzaghi y Francisco Miño. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jul, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de jul y ago, a las 16 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Chau Misterix. Comedia situada en 1958 que cuenta el doloroso y placentero paso de la niñez a la pubertad. Dir: Leandro Aragón. Vie y sáb de jul, a las 21 hs. Dom de jul, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Megáfona. Obra de teatro documental - performática que cuenta con recursos audiovisuales, musicales y de la danza. Jue 7, a las 21 hs.

Favio Posca. Presenta Bullshit, nuevo espectáculo que habla de la transición planetaria, de la revelación de la inocencia y de la fuerza del amor que salva. Vie 8, a las 21 hs.

SALA TANDAVA

9 de Julio 754.

Pecados Devorados. Obra de Patricia Suarez y Leonel Giacometto. Con Lorena Salvaggio y María Eugenia Ledesma. Dir: Gustavo Maffei. Dom de jul, a las 19 hs.